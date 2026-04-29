Visa'nın kârı beklentileri aştı, stablecoin hacmi yüzde 50 büyüdü

Dünyanın en büyük ödeme işlemcilerinden olan Visa’nın ikinci çeyrek kârı beklentilerini aştı. Şirket hisseleri salı günü borsa sonrası işlemlerde yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

Visa'nın düzeltilmiş net karı mart ayında sona eren çeyrekte 6,3 milyar dolara, hisse başı kâr ise 3,31 dolara yükseldi. Analistlerin beklentisi hisse başına 3,10 dolardı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 2,76 dolar olarak gerçekleşmişti. Veri işleme gelirleri yüzde 18 artışla 5,54 milyar dolara ulaştı.

Visa, 2026 mali yılının ikinci çeyreğinde net gelirini yüzde 17 artırarak 11,2 milyar dolara çıkardı.

Harcamalar direncini korudu

Tüketici ve kurumsal harcamaların göstergesi niteliğindeki ödeme hacmi ikinci çeyrekte yüzde 9 artarken sınır ötesi işlem hacmi sabit dolar bazında yüzde 12 yükseldi. CEO Ryan McInerney, Orta Doğu'daki çatışmanın etkilerini yakından takip ettiklerini belirterek tüketici harcamalarının direncini koruduğunu vurguladı.

İkinci çeyrekte elde edilen yüzde 17'lik net gelir artışının 2022'den bu yana en yüksek seviye olduğunu belirten McInerney, bu performansın GAAP hisse başına kârı yüzde 36, non-GAAP hisse başına kârı ise yüzde 20 artırdığını söyledi.

McInerney, tüketici harcamalarının dirençli kaldığını ve şirketin stratejisi ile yeniliklerinin tüketici ödemeleri, ticari çözümler, para transferi çözümleri ve katma değerli hizmetlerde güçlü performansı desteklediğini ifade etti.

Hisse geri alım programı onaylandı

Şirket, çeyrek boyunca hisse geri alımları ve temettüler için toplam 9,2 milyar dolar ayırdı. Ayrıca yönetim kurulu, çok yıllı yeni 20,0 milyar dolarlık hisse geri alım programını onayladı.

Stablecoin tarafında ise McInerney dikkat çekici bir rakam paylaştı: Visa'nın yıllık stablecoin uzlaşma hacminin 7 milyar dolara ulaştığını ve son çeyreğe kıyasla yüzde 50'nin üzerinde büyüdüğünü açıkladı. Şirket mart ayında Bridge ile iş birliğini genişleterek yıl sonuna kadar Avrupa, Asya Pasifik, Afrika ve Orta Doğu dahil 100'den fazla ülkede stablecoin bağlantılı kartları kullanıma sunmayı hedefliyor.