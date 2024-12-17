VisaProtectfor A2A Payments, dolandırıcılık girişimlerini %54 oranında tespit ediyor

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EuropeanBankingAuthority) ve Avrupa Ödemeler Konseyi (EuropeanPaymentCouncil) tarafından hazırlanan son raporlar, anlık ve sürekli para transferlerinde dolandırıcılık oranlarının önemli ölçüde arttığını ortaya koyarken, dijital ödemeler sektöründe dünyanın lider şirketlerinden Visa bunun önüne geçecek ürün ve hizmetleri geliştirmeye devam ediyor. Şirket son olarak Visa Protectfor A2A Payments’ı geliştirdi. Ürünle ilgili olarak Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen pilot çalışma, yapay zekâ tabanlı ürün ve hizmetlerin, dolandırıcılık girişimlerini daha iyi tespit ederek vakaların azaltılmasına ve anlık ve sürekli para transferlerine olan güvenin artmasına katkıda bulunduğunu gösterdi.

Visa’nın Birleşik Krallık'ta gerçekleştirdiği pilot uygulama, güncel yapay zekâ teknolojilerinin dolandırıcılıknedeniyle her yıl kaybedilen 600 milyon sterlini büyük ölçüde azaltma potansiyeline sahip olduğunu gösterdi. Pilot uygulamadan elde edilen sonuçlar, Visa'nın bankaların gelişmiş dolandırıcılık tespit sistemlerinden geçmeyi başaran hileli işlemlerin %54'ünü tespit ettiğini ortaya koydu. Visa'nın kanıtlanmış tahmine dayalı yapay zekâ teknolojisinin, artan dolandırıcılık vakalarıyla mücadeleye önemli ölçüde katkı sağlayacağı ve Birleşik Krallık'taki tüketicilerin, işletmelerin ve ekonominin yılda yaklaşık 330 milyon sterlin tasarruf sağlamasına yardımcı olabileceği görüldü.

Tüm bankaların kullanımına sunuldu

Visa ve Birleşik Krallık'ın perakende ödeme operasyonlarını yürüten Pay.UK arasındaki pilot iş birliği ile Birleşik Krallık’ta 12 aylık bir dönemi kapsayan milyarlarca perakende banka işlemi (Birleşik Krallık'taki yıllık hesaptan hesaba işlemlerin %50'sinden fazlası) analiz edildi. Visa'nın geliştirdiği yenilikçi tespit sistemi ile Visa'nın kredi ve banka kartı dolandırıcılığı tespitindeki başarısı, kartsız, anlık ve sürekli para transferlerini de kapsayacak şekilde genişledi.

Visa ağındaki dolandırıcılık oranı, tüm dünyada tüm ödeme biçimlerinde en düşük seviyelerde yer almaya devam ediyor. Visa dolandırıcılıkla mücadele etmeye ve ağ güvenliğini artırmaya yönelik teknolojilere, son beş yılda 10 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Bu teknoloji yatırımlarının sonucunda, yalnızca 2023 yılında, dünya çapındayaklaşık 30 milyar dolar tutarında dolandırıcılığı önledi.

Visa, yenilikçi gerçek zamanlı dolandırıcılık tespit hizmeti Visa Protectfor A2A Payments'ı Türkiye'deki tüm bankaların kullanımına sunuyor. Bu yeni teknoloji, şüpheli işlemlerin gerçek zamanlı olarak tespit edilmesine ve paranın kullanıcının hesabından çekilmesinden önce durdurulmasına yardımcı oluyor.

"Yüksek hacimli ve karmaşık ödeme ortamlarında güvenliği sağlamak üzere tasarlandı"

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Yapay zekâ destekli güvenlik çözümlerimizin, hızla gelişen anlık ödeme dünyasında hem bireylerin hem de işletmelerin gönül rahatlığıyla işlemlerini gerçekleştirebilmesine olanak sağladığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Şimdi ise, kartsız ödemelerde dolandırıcılıkla mücadeleye yardımcı olmak için geliştirdiğimiz Visa Protectfor A2A Payments’ı kullanıma sunuyoruz.Visa Protectfor A2A Payments, yüksek hacimli ve karmaşık ödeme ortamlarında güvenliği sağlamak üzere tasarlandı. Bu çözümümüzle bankalarla iş birliği içerisinde, anlık ödemelere ve para transferlerineyönelik güvenin artmasına katkıda bulunacağımıza ve kullanıcıların dolandırıcılıktan korunmasındaönemli bir fark yaratacağımıza inanıyoruz"dedi.

Visa'nın geliştirdiği yapay zekâ teknolojisi, her yıl milyarlarca işlemi analiz ederek, hesaptan hesaba ödemelerde dolandırıcılık risklerini ortaya koyan bir risk puanı oluşturarak, bankaların müşterilerini korumasına yardımcı oluyor. Tüm bu işlemler ise hesaptan hesaba ödemelerin hızı ve güvenilirliği üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmadan, göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşiyor.

Visa tarafından sunulan yapay zekâ destekli bu yeni risk ve dolandırıcılık önleme hizmeti, yaklaşık 250 ürüne ulaşan ve yüksek talep gören beş kategoriyi kapsayan geniş bir katma değerli hizmetler paketi olan Visa Protect'in bir parçası. Diğer hizmetler ise Kabul, Danışmanlık, İhraç, Açık Bankacılık ve Risk ve Kimlik’ten oluşuyor.