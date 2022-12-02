Vitalen Holding elektrikli otomobil şarj istasyonları kuracak

Mehmet KAYA

ANKARA – Ağırlıklı olarak yurt dışına satış yapan ve otomobil performans artırıcı bazı ürünlerde küresel rekabetçi durumundaki Vitalen Holding, enerji alanında otomobil şarj istasyonlarıyla Türkiye’de yatırım yapıyor. EKONOMİ’ye bilgi veren Vitalen Holding Operasyon Direktörü Hamza Sarıçiçek, ithal cihazlarla işe başlayacaklarını ancak AR-GE çalışmalarına devam ettikleri tasarımı ve yazılımı Vitalen’e ait cihazın üretiminin nihai hedef olduğunu açıkladı. Şirket, güvenli şekilde evde şarj yapabilmek için de ev tipi şarj ünitesini son aşamaya getirdi. Elektrikli araçlar yaygınlaşırken, Türkiye’deki şarj istasyonu kurma lisansına sahip şirket sayısı da hızla artıyor. Hamza Sarıçiçek, bu sektörde geliştirilmesi gereken alanın ise ödeme sistemleri olduğunu belirtti. Cep telefonlarına indirilecek uygulamalarla EPDK ile ilişkili ödeme sisteminin geliştirilmesi gerektiğini belirten Sarıçiçek, bunun kart sistemi ve bankacılık sistemi ile entegre, kolaylaştırcı bir yapıda olmasının yararlı olacağını belirtti.

Yerli cihaz üretimi ve ihracat ana odak

Operasyon Direktörü Hamza Sarıçiçek, sektörün gelişme potansiyelini gördükleri için önce işletme lisansı aldıklarını ancak ana odaklarının cihaz ve cihazın yönetimine dair yazılımların üreticisi ve sahibi olmayı ve ihracatı seçtiklerini kaydetti. 2023 yılında başta TOGG olmak üzere önemli şirketlerin elektrikli taşıtları piyasaya sunacağını ve pazarın gelişmeye başlayacağını kaydeden Sarıçiçek, bu nedenle lisans alarak 50 cihazla hizmet vermeye başlayacaklarını kaydetti.

Kendi tasarım cihazların iki yıl, yazılımın ise 6 ay içinde tamamlamasını hedeflediklerini kaydeden Sarıçiçek, “Lisans sahibi, üretici, yazılım sahibi olmak ve yönetiyor olmak, mobil tarafta datayı yönetebilmek önemli ve şimdilik bu alanda tek seferde bunları yapan firma yok. Mobil uygulamada data yönetimi tam bir sayısal marketing gerektiriyor. O bile başlı başına bir süreç. Vitalen olarak performans artırıcı ürünlerle 10 yılı aşkındır otomotivde dünyada 500 bine yakın kullanıcıyı online sistemlerle yönetiyoruz, canlı hizmet veriyoruz. Bu alana katkı verecek en önemli yeteneklerimizden birisi bu. Elektrikli şarj kurmak, yönetmek, satış sonrası, teknolojik altyapıyı oluşturmak önemli bir kapasite ve bunu yönetme kapasitemiz var. Odağımız yurt dışı, ihracat. Konya da üretim tesisi yatırımına başladık. AR-GE ekibimiz kuruldu. AC ve DC alanda cihazlar geliştiriyoruz. AC’de evde güvenle kullanılabilecek bir cihaz al-tak-kullan boyutunda” dedi.

Çok çeşitli iş modelleri mümkün

İlk aşamada Vitalen markasını kullanacaklarını ancak gelişmenin VİLAMPO markasıyla olacağını kaydeden Sarıçiçek, gelişme dönemlerinde kendilerinin lisans sahibi ve yazılım-cihaz sağlayıcı olmak istediklerini, pazarlama tarafında olmamayı tercih ettiklerini vurguladı. Elektrikli şarj istasyonu sisteminin çok çeşitli iş modellerine imkan verdiğini belirten Sarıçiçek, bu nedenle kendilerinden cihaz, yazılım ve altyapı alınarak gelir paylaşımı, tüm bedelleri ödeyerek sadece lisans bedeli ödemesi gibi farklı yöntemlerle iş yapmanın mümkün olduğunu belirtti.

Sektörün gelişimi için çok regülasyon gerekli

Sektörün başta ödeme sistemleri olmak üzere çok sayıda regülasyona ve ayrıca standartlara ihtiyacı bulunduğunu belirten Hamza Sarıçiçek, bunlar arasında ödeme sistemlerinin önemli yer tuttuğunu belirtti. Sistemin RFID kart veya mobil uygulamayla entegre olarak kurulduğunu, kredi kartı vb. sadece kart okutarak POS içeren bir ödeme imkanı olmadığını belirten Sarıçiçek, bunun ilk başta tüketiciler açısından zorluk olarak algılanabileceğini kaydetti.

Ev tipi cihaz güvenlik sağlıyor

Hızlı şarj sağlayan doğru akım (DC) sistemler yanında, daha yavaş olan alternatif akım (AC) sistemler bulunduğunu ve bunun evlerde de kullanımının mümkün olduğunu hatırlatan Hamza Sarıçiçek, ev kullanımı için bir cihaz tasarlandığını ve yakında satışa sunulacağını kaydetti. Bu cihazın çok karmaşık olmadığını ancak esas olarak ev elektriğini güvenli kullanmayı sağladığını belirten Sarıçiçek tak-kullan sistemin kolaylık yanında güvenliği de sağlayacağını anlattı.