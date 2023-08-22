VitrA Karo, Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı

Sürdürülebilirlik stratejisinin, girişimlerinin ve hikayelerinin detaylandırıldığı, sürdürülebilirlik performansının veriye dayalı bir yaklaşımla paylaşıldığı iki ayrı kitapçığı kapsayan VitrA Karo 2022 Entegre Sürdürülebilirlik Raporu, daha sağlıklı bir geleceği birlikte inşa etme vizyonuyla paydaşlara sunuldu.

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan VitrA Karo CEO’su Hasan Pehlivan, “Başarımızı, ekonomik performansımız kadar sürdürülebilir değer yaratma becerimizle de ölçüyoruz. Bu stratejimizi işimizin odak noktasına koyuyoruz. Tasarım ve üretim süreçlerinin yanı sıra, sunduğumuz çözüm portföyünü sürdürülebilirlikle entegre etme gayretiyle çalışıyoruz. Çevresel, sosyal, kurumsal yönetim mekanizmalarımızı değerlendirmek ve geliştirmek için 2022'de önemli adımlar attık, sürdürülebilirlik alanında hedeflerimizi ve yol haritamızı gözden geçirerek iyileştirdik. Küresel pazardaki güçlü konumumuzu korumak ve daha ileriye taşımak gayesiyle, yenilikçi ve müşteri odaklı bakış açımızla sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmedeki kararlılığımızı sürdürüyoruz.” dedi.

“Elektrik tüketimimizin yarısını kendi santrallerimizden karşılayacağız”

Mevcut ekonomik ve küresel belirsizliklere karşın, gerçekleştirdiği stratejik yatırımlarla toplam satışlarda 350 milyon euroyu aşan VitrA Karo, 2020 baz yılına göre ton ürün başına enerji tüketiminde yüzde 9, karbon emisyonlarında yüzde 33’lük azalma elde etti. Kuruluş, 2025’te Türkiye’deki operasyonlarında elektrik tüketiminin yarısından fazlasını; 2030’a kadar ise tamamını kendi yenilenebilir enerji santrallerinden karşılayacak. Pehlivan, “Düşük karbonlu ekonomiye geçiş yolculuğunda yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji verimliliği, ana odak alanlarımızı oluşturuyor. Yeşil dönüşüm için elektriğin yanı sıra doğal gaz tüketimi kaynaklı karbon emisyonlarının da azaltılması için, gündemimizde yeşil hidrojen var. Bu konuda çalışmalara başlayarak, uluslararası finansal kuruluşlar ve danışmanlarla yeşil hidrojene geçiş için tekno-ekonomik analizler yaptık. Hedefimiz sektörün yeşil dönüşüm liderleri arasında yer almak.” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir bir gelecek için

VitrA Karo, yeşil dönüşümün yapı sektörü için öneminden hareketle, sürdürülebilir yapılar için çalışmaya devam ediyor. Tasarımı; dijitalleşme süreçleri, süreç iyileştirmeleri, enerji verimliliği ve yeşil enerji yatırımları, hammadde ve malzeme azaltımı gibi projelerle bütüncül olarak değerlendirerek, ürünlerinin karbon ayak izini azaltma yolunda önemli çalışmalara imza atıyor. Pehlivan, “Enerji verimliliği gibi süreçlerin yanı sıra, döngüsel ekonomi iş modelini uzun yıllardır benimseyen bir kuruluş olarak, kendi ürünlerimizde alternatif ham madde olarak endüstriyel arıtma çamurunu ve farklı seramik üreticilerinin pişmiş ve ham atıklarını değerlendiriyoruz. Bu konudaki geri kazanım oranımız belirli ürün gruplarımızda %30’a yükseldi. Aynı zamanda üretimde tekrar kullanmadığımız pişmiş artık karolarımızı çimento fabrikalarına göndererek, ekonomiye geri kazandırıyoruz. Sürdürülebilir yapılarda daha fazla yer almak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

“Daha büyük hedeflere ulaşmada dijital teknolojilerin kritik rol oynuyor”

Ürünlerin tasarımından üretimine, tüm süreç ve hizmetlerde sürdürülebilir gelecek anlayışını benimsediklerini vurgulayan Pehlivan, “Daha güçlü bir sürdürülebilirlik hedefine ulaşmada inovasyon ve dijital teknolojilerin kritik rolü olduğunu bilerek üretim süreçlerimizi geleceğe uyumlu hale getirmeye ve tedarik zinciri dayanıklılığını artırmaya odaklanıyoruz.” dedi.

Bu odak doğrultusunda VitrA Karo, International Data Corporation (IDC) Türkiye tarafından bu yıl düzenlenen Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde “Geleceğin Dijital Altyapısı” ve “En İyi Dijital Veri Yorumlama” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.