Vivendi, 3’e bölünmeyi değerlendiriyor

Fransız dijital eğlence ve iletişim şirketi Vivendi, üç işletmeye bölünmeyi değerlendiriyor.

Vivendi, yönetim kurulunun halka açık kuruluşlara bölünmenin fizibilitesine ilişkin bir çalışma önerdiğini söyledi.

Şirket, bölünmenin Vivendi'nin "tüm faaliyetlerinin gelişim potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmasına" olanak sağlayacağını savundu.

25 milyonu aşkın abone tabanına sahip

Bir işletme, şirketin film ve TV yapımcısı Groupe Canal+ etrafında yapılandırılacak. Şirket, Canal+ segmentinin dünya çapında 25 milyonun üzerinde bir abone tabanına sahip olduğunu söyledi.

Bir diğer işletme ise Vivendi'nin son yıllarda istikrarlı bir satın alma hızı yakaladığını söylediği reklam ve iletişim firması Havas etrafında yapılandırılacak.

Üçüncü kuruluş ise, yayıncılık ve seyahat perakendeciliği şirketi Lagardère grubunun çoğunluk hissesini içeren bir yatırım şirketi olacak.

Vivendi, bölünmenin her üç işletmenin de gelişim için gerekli insan kaynaklarına ve finansal çevikliğe sahip olmasını sağlayacağını söyledi.