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Vodafone, 411 milyon Euro zarar açıkladı

Vodafone, 2025 mali yılı için 411 milyon Euro zarar açıkladı.

Haber Merkezi
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Vodafone, 411 milyon Euro zarar açıkladı
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Şirketin 2025 mali yılına ilişkin yayımladığı öncü finansal rakamlarına göre, Vodafone'un gelirleri yıllık bazda yüzde 2 artış gösterdi.

Ancak 2024 mali yılında yaklaşık 3,7 milyar Euro kar eden şirket bu yıl için 411 milyon Euro zarar açıkladı.

Söz konusu zarar, Vodafone'un Almanya ve Romanya'daki faaliyetlerine ilişkin toplam 4,5 milyar Euroluk değer düşüklüğü giderlerinin etkisiyle gerçekleşti.

Öte yandan şirket, Almanya operasyonunda yaşanan zorlukların gelecek yıl itibarıyla hafiflemesini ve satışlarda yeniden büyüme bekliyor.

Vodafone, 2 milyar Euroluk yeni hisse geri alım programı yapacağını da duyurdu.

 

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