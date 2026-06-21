Vodafone, Milletler Ligi'nde 5G destekli yenilikleri devreye aldı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şahin, "Vodafone 5G Türkiye Tribünü" projesini hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu proje, farklı bir lokasyondaki taraftarların canlı bir spor müsabakasına 5G destekli hologram teknolojisiyle tribünden katılım göstermesini sağlayan dünyanın ilk uygulamalarından biri oldu. Türkiye'nin dört bir yanındaki taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini Vodafone 5G teknolojisiyle sahaya, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanına taşıdık." dedi.

Meltem Bakiler Şahin, VNL'in Ankara etabında oynanan Türkiye-Belçika maçındaki İstiklal Marşı töreninde, kilometrelerce uzakta bulunan 41 taraftarın hologram görüntüleri ve seslerini Vodafone 5G teknolojisi sayesinde tribünlerin arkasına getirdiklerini anlatarak, "41 taraftar, bütün salonla beraber İstiklal Marşı'nı söyledi. Teknolojinin gücüyle deneyimi yeniden tanımlayan bu proje, Vodafone 5G'nin sunduğu imkanları bize bir kez daha gösterdi ve Türkiye'nin dört bir yanındaki heyecanı tek bir noktada buluşturdu." diye konuştu.

Şahin, VNL'in Ankara'da düzenlenen ikinci hafta müsabakalarında yaptıkları çalışmalara değinerek, "Servis hızı, smaç hızı ve yüksekliği gibi maça dair önemli istatistikler sunan metrikleri aynı zamanda challenge ve canlı içeride-dışarıda kararı gibi maçın seyrini önemli ölçüde etkileyen özellikleri Vodafone'un 5G eşzamanlı bağlantı teknolojisiyle birleştiriyoruz. Aynı zamanda Ankara etabı maçlarının bazı molalarında taraftar kamera aktivasyonuna da farklı bir soluk getiriyoruz. Taraftarların anlık görüntüleri mobil telefonları aracılığıyla salon ekranlarına yansıyor ve aktiviteye katılan kişilere milli takım forması hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.