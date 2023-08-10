Vodafone Pay’den yeni kampanya

Vodafone, ödeme uygulaması Vodafone Pay ve ön ödemeli alışveriş kartı Vodafone Pay Kart’tan oluşan Vodafone Pay ürün ailesini yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyor.

Buna göre, Vodafone Pay mobil uygulamasının “Fatura Öde” özelliğini kullanarak Vodafone Ev İnterneti faturasını ödeyen müşterilere 40 TL iade ediliyor.

Söz konusu tutar, Vodafone Pay uygulaması üzerinden Vodafone Ev İnterneti fatura ödemesinin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk 14 günü içinde müşterinin Vodafone Pay Kart’ına geri ödeniyor. Müşteriler, hediye edilen 40 TL’lik tutarı dilediği her yerde harcayabiliyor.

Kullanıcı sayısı 4,5 milyona ulaştı

12 yaş üstü herkes kullandığı operatörden ve banka müşterisi olup olmamasından bağımsız olarak Vodafone Pay Uygulaması’nı kullanabiliyor ve fiziksel Vodafone Pay Kart sahibi olabiliyor. Kullanıcılar, sanal ve fiziksel Vodafone Pay Kart’lara Vodafone Pay Uygulaması ile banka hesabından EFT yoluyla ya da tüm banka ATM’lerinden para yükleyebiliyor, banka kartlarını Vodafone Pay Uygulaması’na tanımlayabiliyor, 7/24 anında para transferi gerçekleştirebiliyor, bakiye yüklenmiş fiziksel Vodafone Pay Kart’ını kullanarak tüm ATM’lerden 7/24 anında para çekebiliyor. Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 4,5 milyona ulaştı.

“Dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone Pay olarak, telekomünikasyon ve finansal teknoloji sektörlerinin güçlü yanlarını bir potada eriterek müşterilerimize değer katmaya devam ediyoruz. 12 yaş üstü herkesin operatörden ve banka müşterisi olup olmamaktan bağımsız olarak kullanabildiği Vodafone Pay, fatura ödenmesinden oyun içi satın almaya kadar pek çok alanda hayatı kolaylaştırıyor. Yeni kampanyamızda Vodafone Pay mobil uygulamasının ‘Fatura Öde’ özelliğini kullanarak Vodafone Ev İnterneti faturasını ödeyen müşterilerimize 40 TL iade ediyoruz. Vodafone olarak, mobil finansal hizmetler alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.