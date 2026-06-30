"Vodafone Red, tasarrufla 2,5 milyar TL fayda sağladı"

YENER KARADENİZ / İZMİR

Yüksek enflasyonun hane halkı bütçesi üzerindeki baskısının arttığı dönemde tüketiciler, harcamalarını azaltacak kampanya ve avantaj programlarına daha fazla yönelmeye başladı. Mobil iletişim tarafında da kullanıcıların ilgi gösterdiği bu uygulamalardan biri olan Vodafone Red'in müşterilerine sağladığı ekonomik fayda son bir yılda dikkat çekici şekilde arttı. Geçen yıl yaklaşık 500 milyon TL olarak açıklanan tasarruf tutarı, 2025’in tamamında 2,5 milyar TL'ye yükseldi. Vodafone, artışta sınırsız uygulamalar, yurt dışı kullanım avantajları ve çeşitli kampanyaların etkili olduğunu belirtti. Vodafone Türkiye, premium tarifesi Vodafone Red'in son bir yıllık performansını düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı. Açıklanan verilere göre, Red müşterileri tarifeler, yurt dışı kullanım avantajları ve çeşitli kampanyalar sayesinde son bir yılda toplam 2,5 milyar TL tutarında ekonomik fayda sağladı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, yüksek enflasyon döneminde tüketicilerin maliyetlerini daha yakından takip ettiğini belirterek, Vodafone Red’in sunduğu avantajların bu süreçte farklı bir işlev kazandığını söyledi.

Bir yılda 3,5 milyar GB internet

Şahin, “Enflasyonist bir ortamda müşterilerimizin her biri tasarruf yapmayı bekliyor. Sunduğumuz avantajları düzenli takip eden ve kullanan müşterilerimiz için Vodafone Red yalnızca bir ayrıcalık programı değil, aynı zamanda bir tasarruf aracına dönüştü. Toplam faturalı müşteri bazımızın yaklaşık yarısını Vodafone Red aboneleri oluşturuyor” dedi. Şirketin paylaştığı verilere göre Vodafone Red kullanıcıları son bir yılda yaklaşık 3,5 milyar GB mobil internet kullandı. Söz konusu rakam bir önceki dönem 3,1 milyar GB idi. Yine 2025 yılında Red kullanıcıları 50,5 milyar dakika konuştu ve 1,1 milyar SMS gönderdi. Red abonelerinin aylık ortalama mobil internet kullanımı 30 GB’ın üzerine çıkarken, standart faturalı tarifelere göre 3,3 kat daha fazla veri tüketimi gerçekleşti. Vodafone'un sınırsız uygulama paketlerinden yararlanan kullanıcılar ise toplam 483 milyon GB interneti ek ücret ödemeden kullandı. Şirket verilerine göre bu kullanım kapsamında sosyal medya uygulamalarında 21 milyon gün geçirildi, mesajlaşma uygulamaları üzerinden yaklaşık 970 milyar mesaj gönderildi, müzik platformlarında 1,8 milyar şarkı dinlendi ve YouTube'da 13,6 milyon video izlendi.

5G tarifeleri devreye alındı

Vodafone, 5G'ye hazırlık kapsamında Red portföyünü de yeniledi. Yeni dönemde 40 Sınırsız Sosyal, 60 GB Sınırsız Eğlence ve 100 GB Sınırsız TikTok olmak üzere üç yeni 5G Red tarifesi sunulurken, kullanıcılara üç ay süreyle YouTube Premium ve Amazon Prime üyeliği de sağlanıyor. Şirket ayrıca Avrupa seyahatlerine yönelik yeni bir uygulamayı da devreye aldı. 5G Red tarifesini kullanan müşteriler, Avrupa ülkelerinde her ay 10 güne kadar “Avrupa Her Şey Dahil Pasaport” hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor. Vodafone'un verdiği bilgiye göre yaklaşık 1 milyon Red müşterisi bu haktan faydalanabilecek durumda bulunuyor. Hizmetin devreye girdiği ilk 25 günde 6 bin müşteri tarafından kullanıldığı ve toplam 18 milyon TL'lik ekonomik fayda sağlandığı belirtildi.

Yurt dışı avantajları öne çıktı

Vodafone Red'in sunduğu ekonomik faydanın önemli bölümünü yurt dışı kullanım ayrıcalıkları oluşturdu. Şirket verilerine göre Red müşterileri, son bir yılda yurt dışı paketleri, “Her Şey Dahil Pasaport” hizmeti ve “Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi” gibi uygulamalar sayesinde toplam 189 milyon TL tasarruf etti. Son bir yılda 780 bin müşteri ücretsiz “Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi” paketinden yararlanırken, 876 bin kullanıcı 200 ülkede geçerli “Her Şey Dahil Pasaport” hizmetini kullandı. Ayrıca 17 bin Red müşterisi tarifelerindeki dakikalarla 23 Vodafone ülkesini ücretsiz arayarak toplam 1,4 milyon dakika konuştu. En fazla aranan ülkeler ise Almanya, Yunanistan, Hollanda, İngiltere ve Fransa oldu.