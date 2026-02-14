Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy: Kredi kartı limitlerinde 5G cihazlar için esneklik olmalı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Hazırlıkları uzun süredir devam eden ve 1 Nisan itibarıyla tüm Türkiye’de uygulamaya alınacak 5G’nin önündeki en büyük handikaplardan biri, 5G’ye uyumlu telefon penetrasyonunun yüzde 30 gibi düşük bir seviyede olması. Bu penatrosyunun artmasının önündeki yine en büyük engellerden biri de hem kredi kartı taksiti sınırı hem de her ne kadar 3 ay ertelenmiş olsa da kredi kartı limitlerinde sınırlamaya gidilecek olması. 5G uyumlu cihazlara erişimin önünün açılması çok değerli olduğunu söyleyen Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Kredi kartlarında en azından 5G uyumlu cep telefonları için esneklik tanınmasını bekliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan da böyle bir talebimiz var” dedi. 3,5 milyar doları aşan ihale bedeli ile önemli bir yatırıma sahne olan teknolojinin yaygınlaşması için GSM operatörleri de çalışmalarını hızlandırdı. Halihazırda 22 ülkede 5G hizmeti veren ve 23’üncü ülke olarak Türkiye için çalışmalara devam eden Vodafone, müşterilerini bu yeni teknolojiye hazırlamak amacıyla Memnunbüs adı verilen 5 araç ile 25 Mart’a kadar tüm Türkiye’yi gezecek. Şirketin 5G hazırlık süreci ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, cihaz penetrasyonunun çok önemli olduğunu belirterek, “Nereden baktığınıza bağlı. Bardağın dolu tarafından bakarsak yaptığımız kampanyaların da etkisi ile bugün 5G uyumlu cep telefonu penetrasyonu yüzde 30’lara vardı. Hâlâ yüzde 70’inde yok. AB’de birçok ülkede lansman yapıldığında bu oran yüzde 2-3’lerdeydi. Çok büyük bir yatırım yapılıyor. Buradaki amaç da ülkenin dijitalleşmesinde sıçrama etkisi yaratılması. Bunun için de 5G uyumlu cihazlara erişimin önünün açılması çok değerli. 3,5 milyar dolar ihale bedeli var, bundan çok daha fazlası yatırım olarak yapılacak. Onun için de kredi kartlarında en azından 5G uyumlu cep telefonları için esneklik tanınmasını bekliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan da böyle bir talebimiz var” dedi.

Faturalara ilave fiyat yansımayacak

5G’nin bireysel faturalara etkisi konusunda ise Aksoy, “Faturalara ilave bir fiyat yansıması olmayacak” dedi. 5G sonrası internetin çok daha hızlı olması nedeni ile çok daha hızlı tükenecek paketlerin tüketiciye maliyeti konusunda ise Aksoy, “5G lansmanı yaklaştığında ürün ve tarifelerimiz ile paylaşacağız” açıklamasında bulundu. Aksoy, yapılan yatırımlar konusunda ise “biz son 5 yılda 80 milyar TL’nin üstünde yatırım yaptık mobil altyapı için. Son yıl en fazla mobil altyapıya yatırım yapan operatörüz. Tüm bunlarla birlikte kapasitemizi 3 katına çıkardık” ifadelerini kullandı.

“Memnunbüsler” 5G’yi 922 ilçede anlatacak

Toplantıda verilen bilgilere göre Vodafone’un 5G hizimeti sunduğu toplam ülke sayısı Türkiye ile birlikte 23’e çıkacak. 1 Nisan itibarıyla 81 ilde 922 ilçenin ilk andan itibaren 5G’yi kullanabilmesini hedefleyen Vodafone, müşterilerini bu yeni teknolojiye hazırlamak ve 81 ilde 5G farkındalığı yaratmak amacıyla 5 Memnunbüs ile 25 Mart’a kadar tüm Türkiye’yi gezecek. Memnunbüs araçlarında 5G teknolojisi hakkında bilgi verilecek, 5G uyumlu telefon ve tarifelerde indirimler ve hediyeler sunulacak. Vodafone, Memnunbüs’lerde sunacağı telefon indirimlerinin yanı sıra bir de kampanya başlattı. Yine toplantıda seçili 5G uyumlu telefonlarda ücretsiz 5 yıl garanti verileceği bilgisi paylaşıldı. Bu sürenin 2 yılı yasal yükümlülük kapsamında, 3 yılı ise Vodafone tarafından sağlanan şartlarla sunulacağı dile getirildi. Öte yandan yine şirketin, akıllı fabrikalardan lojistik ve enerji kullanım senaryolarına kadar farklı dikeylerde gerçek iş sonuçları üreten projeler yürüttüğü dile getirildi.