Vodafone Türkiye, ihtyaçlara inovasyonla cevap verecek

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 13 şirketleri ile dijital servisler alanında büyümelerini sürdürdüklerini söyleyerek, müşterilerin tüm ihtiyaçlarına yönelik inovatif uygulamalarla iddialarını artırdıklarını kaydetti.

Vodafone Pay Uygulaması’ndan bahseten Bakiler Şahin, “12 yaş üstü herkes operatörden ve banka müşterisi olup olmamasından bağımsız olarak kullanabiliyor” diyerek, “Kullanıcılar, sanal ve fiziksel Vodafone Pay Kart’lara Vodafone Pay Uygulaması ile, banka hesabından EFT yoluyla ya da tüm banka ATM’lerinden para yükleyebiliyor; banka kartlarını Vodafone Pay Uygulaması’na tanımlayabiliyor; 7/24 anında para transferi gerçekleştirebiliyor; bakiye yüklenmiş fiziksel Vodafone Pay Kart’ını kullanarak tüm ATM’lerden 7/24 anında para çekebiliyor. Vodafone Pay ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayımız 4,5 milyona ulaştı” açıklamalarını yaptı.

Mobil ödeme tarafında da inovatif çalışmaları olduğunu anlatan Bakiler Şahin, “Vodafone Mobil Ödeme çözümümüzle faturalı hatlar için harcama tutarını faturaya yansıtarak, faturasız hatlar için ise harcama tutarını bakiyeden düşerek alışveriş yapma imkânı sağlıyoruz. Dijital Abonelik, Oyun ve Uygulama Mağazası alışverişlerinin yanı sıra e-ticaret platformumuz Her Şey Yanımda’da yapılan harcamaları müşterilerimizin faturasına yansıtma veya ön ödemeli hatlarında bakiyeden düşme imkânı sunuyoruz” dedi.

Oyun platformalarının ödemesi yapılıyor

Vodafone kullanıcılarının bayilerdeki QR kodu okuttuklarında, dijital asistan TOBi’nin yönlendirmesi sayesinde oyun kodu veya dijital abonelik kodu satın alımlarını Vodafone faturalarına yansıtarak ödeyebildiklerini anlatan Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Kendilerine sunulan dijital üyelik veya oyun kodu seçeneklerinden dilediğini seçtiğinde, Vodafone’un iş ortağı üzerinden ödeme sayfasına yönlendiriliyor. Daha sonra Satın Al’a tıklayıp kişisel bilgilerini dolduruyor ve telefonlarına gelen doğrulama şifresini girerek ödeme işlemini tamamlıyor. Vodafone Mobil Ödeme ile faturalarına yansıtarak yapılan satın alım sonrasında Vodafone iş ortağı üzerinden harcama yapanlar, alt limitsiz 50 TL’lik fatura indirimi kazanıyor. Müşterilerimiz Razer Gold, Valorant, League of Legends, PUBG Mobile, Roblox, Point Black platformları için oyun içi harcama kodu; TOD, D-Smart Go, Exxen, BluTV, S Sport+, FilmBox+ dijital platformları içinse üyelik kodu satın alabiliyor.”

Ayda 16 milyon kişi 300 milyon kez kullanıyor

Veri konusunda önemli çalışmaları olduğunu da anlatan Bakiler Şahin, “Vodafone Yanımda, tüketicinin nabzını tutabilmemizi sağlayan önemli bir veri kaynağı. Bu uygulama sayesinde, tüketici eğilimlerini gözlemleyebiliyor, hangi alışkanlıkların kalıcı olabileceğini tahmin edebiliyoruz” diyerek uygulamaya ayda 16 milyonu aşkın kişinin yaklaşık 300 milyon kez girdiğini, müşterilerinin bu uygulamayı her 36 saatte bir kullandığını söyledi. “Bundan 4 yıl önce Vodafone Yanımda üzerinden sadakat platformumuz Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nı sunduk” diyen Bakiler Şahin, “Bu platformda çeşitli kategorilerde 100’ü aşkın farklı markanın 400’ü aşkın fırsat kampanyasını sunuyoruz. Platformumuzun aylık tekil kullanıcı sayısı 10 milyona, ziyaret sayısı 80 milyona, işlem sayısı ise 300 bine ulaştı” şeklinde konuştu.

“Eski telefonu Vodafone'a getirip, indirimlerden yararlanabilirsiniz"

Meltem Bakiler Şahin, teknoloji dünyasında müşterilerin taleplerine esneklikle cevap verebilecek Vodafone Flex’i devreye aldıklarını da anlatarak, şunları söylüyor: “Vodafone Flex ile müşterilerimize değişen ülke ekonomisinde bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. Müşterilerimiz, ürüne kolayca ulaşabildiği gibi, kendine uygun ödeme yöntemini de seçebiliyor. Vodafone Flex dünyası ‘ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al’ ilkesine dayanıyor. Diğer yandan, Vodafone Flex ile müşterilerimiz ikinci el telefonlarını Vodafone’a getirdiklerinde eski telefonlarını peşinat yaparak birbirinden farklı yeni nesil aksesuarlara sahip olabiliyor. Eski telefonunuzu Vodafone’a getirerek, örneğin akıllı fritözü indirimli satın alabiliyorsunuz.

Pazar yerinde 4 milyonu aşkın ürün

Bundan 2 yıl önce de online alışveriş platformları Her Şey Yanımda’yı devreye aldıklarını anlatan Bakiler Şahin, “Bu telekom sektöründe Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren bir dijital pazaryeri. Bu platformda cep telefonları, elektronik, dijital servisler ve oyun, moda, hobi-ofis-kırtasiye, kozmetik ve kişisel bakım, ayakkabı-çanta-aksesuar, spor ve outdoor, anne-bebek, ev-yaşam, pet shop, medikal ürünler ve oto aksesuar olmak üzere farklı kategorilerde 4 milyonu aşkın ürün sunuluyor. Toplam bin aktif mağazanın faaliyet gösterdiği platformda toplam satışlar 5,4 milyonu geçerken, platformun ziyaret edilme sayısı 188 milyona yaklaştı. Şimdilik sadece Her Şey Yanımda içinden sunduğumuz ‘cüzdan’ özelliği sayesinde, kazandıkları puanları cüzdanlarında biriktirerek, alışveriş yapabiliyorlar” diye konuştu.

Geçen yıl Seyahat Yanımda’yı da başlattıklarını anımsatan Bakiler Şahin, uçakotobüs bileti, otel rezervasyonu, tur, araç kiralama ve havalimanı transferi gibi birçok işlemin hem yurtiçinde hem de yurtdışında gerçekleşmesini sağladıklarını belirtti ve “400’den fazla havayoluna uçuş imkânı ve 500 bini aşkın noktada otel seçeneği sunuyoruz” dedi. Vodafone Yanımda’nın içinde Eğlence Yanımda kategorisinde yer alan İzle Eğlen aracılığıyla BluTV, YouTube Premium gibi dijital platformlara üye olunabildiğini anlatan Bakiler Şahin, “Üstelik, bu üyeliklere mobil ödeme seçeneğiyle çok daha avantajlı şekilde sahip olabilecekler. Kazan Eğlen içinden müşterilerimiz çekilişlere katılmak, oyunlar oynamak, arkadaşlarını Vodafone Yanımda’ya davet etmek gibi pek çok farklı yöntemle çeşitli GSM ve GSM dışı ödüller de kazanabiliyor” diye konuştu. Bakiler Şahin, milyonlarca müşterinin her birinin kendine özel bir ürün önerisi olması için yapay zekâ ve kişiselleştirme araçlarından yararlandıklarını da kaydetti.