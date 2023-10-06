Vodafone Türkiye'de üst düzey atama

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti.

Vodafone Türkiye Hukuk ve Kurumsal Güvenlikten Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Günce Çakır getirildi. Yeni görevine 16 Ekim itibarıyla başlayacak olan Çakır, Vodafone Türkiye'nin hukuk ve kurumsal güvenlik alanlarındaki tüm fonksiyon ve operasyonlarının yönetimini üstlenecek.

Günce Çakır kimdir?

Hukukta ve hukukta dijitalleşme alanlarında deneyimli, 24 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak bankacılık sektöründe çokuluslu yapıların hukuk bölümlerinde üst düzey rollerde görev alan Günce Çakır, kariyerine ağır ceza ve ticaret hukuku alanlarında çalışan bir hukuk bürosunda başladı.

Garanti Bankası Hukuk Danışmanlığı biriminde 2000-2006 döneminde çalışan Çakır, ardından Deutsche Bank Group'a katıldı ve burada 11 yıl boyunca Türkiye ve Malta'dan Sorumlu Hukuk Direktörü olarak görev yaptı.

ING Bank'a 2018'de geçen Çakır, hukuktan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak hukuk departmanının iş yapış şeklindeki dönüşüme liderlik etti. Sistem ve süreçlerdeki inovasyon ve dijitalleşme adımlarını hayata geçirerek global ödüller aldı. ING Teknoloji Üst Yöneticiliği (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Çakır, ING Global'de de hukuk kültürü ve hukukta inovasyon alanlarında sponsorluklar yürüttü.