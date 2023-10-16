Vodafone Türkiye’den çalışanlarına yurt dışında kariyer fırsatı

Vodafone, sunduğu global kariyer fırsatlarıyla da çalışanlarının gelişimine destek olmayı sürdürüyor. Vodafone Türkiye; finans, pazarlama, teknoloji, insan kaynakları başta olmak üzere her fonksiyon ve seviyeden bugüne kadar 170’den fazla çalışanını İngiltere, Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya, Yunanistan dahil 21 ülkeye göndererek önemli bir başarıya imza attı. Kariyerine yurt dışında devam etmeyi tercih eden çalışanlarını global elçi olarak konumlandıran şirket, belli süreyle yurtdışında deneyim kazanmak isteyen çalışanlarına yönelik Grow Experience programı, üniversite öğrencilerine yönelik gelişim programı Vodafone Campus Labs ve günlük iş akışında farklı ülkelerden kişilerle bir ekip halinde çalışma imkânı sağlayan organizasyon yapısı ile çalışanlarına yurtdışı deneyimi kazanma konusunda önemli fırsatlar sunuyor.

“Yetenek kazanımı anlamında avantajlı bir konumda oluyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, “Vodafone’da takım arkadaşlarımızın global deneyim kazanmasına önem veriyoruz. Bu yönde hayata geçirdiğimiz programlarla bu arkadaşlarımızın yurtdışında kariyer yapmasına destek oluyoruz. Özellikle Türkiye’den yurtdışına giden takım arkadaşlarımızın ülkemize ve şirketimize sağladığı en büyük avantaj temsiliyet oluyor. Bu arkadaşlarımız, temsil ettiği kültür ve gösterdiği örnek davranışlar sayesinde gerek ülkemizin gerek şirketimizin daha fazla cazibe merkezi olmasını sağlıyor. Diğer yandan, bu global fırsatlar sayesinde Vodafone Türkiye olarak yetenek kazanımı anlamında avantajlı bir konumda oluyoruz. Son olarak, bu global yetenek hareketleri, ülkeler arasındaki işbirliklerini kuvvetlendirip iyi örneklerin karşılıklı olarak paylaşılmasına büyük ölçüde destek sağlıyor.” dedi.