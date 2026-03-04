Vodafone ve Xiaomi'den 5G odaklı işbirliği

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, dünyanın önde gelen teknoloji fuarları arasında gösterilen Dünya GSM Birliğinin (GSMA) İspanya'nın Barselona kentinde düzenlediği MWC'de yeni bir işbirliğine imza attı.

Vodafone Türkiye, 5G'ye hazırlık sürecinde müşterilerinin "doğru telefona erişimini" kolaylaştırmak amacıyla Xiaomi ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında, şirketin akıllı telefonlarını ve yeni nesil teknoloji ürünlerini kullanıcılarına sunacak.

Vodafone, Xiaomi akıllı saatlerden akıllı gözlüklere, ev sistemlerinden sese kadar birçok ekosistem ürününde 5G'nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme süresiyle kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi, tam bağlantılı yaşamı ve 5G deneyimini Türkiye'nin her yerine ulaştırmayı hedefliyor.

Öte yandan şirket, Türkiye'de Xiaomi akıllı gözlükleri satışa sunan ilk operatör konumuna da gelecek.

Vodafone Türkiye, aralarında Xiaomi Redmi 15 5G'nin de yer aldığı Xiaomi'nin seçili 5G modellerinde ücretsiz 5 yıl garanti sunacak. Vodafone FLEX çatısı altında, Xiaomi ürünlerinde kişiye özel teklifler ve esnek ödeme yöntemleri de sağlanacak.

Sunulacak ürünlerin satışına Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden başlanacak. Söz konusu ürünlere Vodafone mağazalarından "Eve Gönder" hizmetiyle ulaşılabilecek.

- "Türkiye'de 5G penetrasyonunun artması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti sunan mobil operatör markası olduklarını ve 5 kıtada edindikleri 5G tecrübesini Türkiye pazarında güçlü global teknoloji işbirlikleriyle birleştirdiklerini belirtti.

Aksoy, 5G'ye geçiş sürecinde yalnızca altyapıyı değil, müşterilerinin yeni nesil dijital deneyimlere hazır olmasını da odaklarına aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Xiaomi işbirliğiyle Türkiye pazarında Xiaomi akıllı telefonların yanı sıra ekosistem ürünlerini de sunacağız. Xiaomi akıllı gözlükleri müşterilerimize 5G deneyimiyle sunarak, giyilebilir teknolojilerde yeni bir dönem açıyoruz. Bu gözlükler, 5G'nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme sayesinde yalnızca bir aksesuar değil, gerçek zamanlı, kesintisiz ve interaktif deneyimin merkezi haline geliyor. Türkiye'nin en geniş 5G cihaz portföyüne sahip operatör olarak, Xiaomi ürün ailesi içinde her segmentten kullanıcıya uygun ürünler için en geniş ödeme seçenekleri ve cazip fırsatlar sunacağız ve tüm Türkiye'deki 5G penetrasyonunun artması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Aksoy, 5G'yi köklü bir teknoloji dönüşümü olarak gördüklerini ve dönüşümü yeni nesil cihaz ve ürün portföyleriyle desteklediklerini vurguladı.

MWC'de imza attıkları Xiaomi işbirliğinin de söz konusu yönde attıkları "güçlü bir adım" niteliği taşıdığını kaydeden Aksoy, "Dünyanın bir numaralı 5G markası olarak, dünyanın en güçlü teknoloji oyuncularıyla bir araya gelerek, dijital dünyanın potansiyelini Türkiye'de gerçek deneyimlere dönüştürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Xiaomi Global Kıdemli Başkan Yardımcısı Zeng Xuezhong da Vodafone Türkiye ile her geçen gün güçlenen işbirlikleri sayesinde Xiaomi ürünlerinin diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de kullanıcılar için 5G deneyiminin merkezine yerleştiğini görmekten büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Xuezhong, "Xiaomi'nin 5G uyumlu akıllı telefonları ve akıllı ekosistem ürünlerinden oluşan geniş portföyünü Vodafone'un güçlü 5G şebekesiyle bir araya getirerek, yüksek hız ve düşük gecikme sunan bağlantı üzerinde gerçekten bütünleşik bir akıllı ekosistemin nasıl gelişebileceğini bir kez daha ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vodafone ile yenilikçi cihazların benimsenmesini hızlandırmayı ve kullanıcıların günlük yaşamlarına daha kesintisiz, sürükleyici ve akıllı bir deneyim kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Xuezhong, "Bunu yaparken de ileri teknolojiyi dünyanın dört bir yanında daha güvenilir, erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.