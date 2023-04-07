Vodafone’da istihdam önceliği depremzedelere

Vodafone, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde istihdamın artırılması için harekete geçti. Buna göre, önümüzdeki bir yılda Vodafone ekosisteminde yapılacak her seviyedeki işe alımlar için depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişiler önceliklendirilecek.

Vodafone’un global ölçekte uyguladığı Discover Genç Yetenek Programı kapsamında da depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişiler öncelikli olacak. Vodafone, iş ortaklarının da katkısıyla toplam 650 kişiye iş imkânı sağlamayı hedefliyor. Vodafone’un sunduğu imkândan yararlanmak isteyen adaylar, ilgili kariyer sitelerinden ve Vodafone’un kendi web sitesinden başvuru yapabilecek.

“Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, “Hepimizi yasa boğan deprem felaketinin yaralarını hep birlikte sarabileceğimize inanıyoruz. Dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin her zamankinden daha fazla arttığı bu dönemde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza iş imkânı sağlayabilmek için harekete geçtik. Afet bölgesinin yeniden kalkınmasına destek olmak amacıyla, Vodafone ekosisteminde yer alan tüm iş ortaklarımızın desteğiyle her seviyedeki işe alımlar için depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişilere öncelik tanıyacağız. Böylece, önümüzdeki bir yılda toplam 650 kişilik istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, tüm imkânlarımızı kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.