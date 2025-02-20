Vodafone Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında 5G teknolojisini sunacak
Vodafone Türkiye, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşecek Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında 5G teknolojisi ile futbolseverlere yeni bir deneyim yaşatacak.
Vodafone Türkiye, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşecek Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında 5G teknolojisi ile futbolseverlere yeni bir deneyim yaşatacak.
Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"5G’ye hazırlık yolunda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’nun açıkladığı 4 büyük futbol takımının stadyumunda 5G denemeleri kapsamında Vodafone Türkiye olarak 20 Şubat Perşembe günü 20:45’te Rams Park’ta oynanacak Galatasaray-Az Alkmaar Avrupa Kupası maçında futbolseverlerle 5G teknolojisini buluşturacağız."