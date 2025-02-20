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Vodafone Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında 5G teknolojisini sunacak

Vodafone Türkiye, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşecek Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında 5G teknolojisi ile futbolseverlere yeni bir deneyim yaşatacak.

Haber Merkezi
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Vodafone Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında 5G teknolojisini sunacak
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Vodafone Türkiye, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşecek Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında 5G teknolojisi ile futbolseverlere yeni bir deneyim yaşatacak.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"5G’ye hazırlık yolunda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’nun açıkladığı 4 büyük futbol takımının stadyumunda 5G denemeleri kapsamında Vodafone Türkiye olarak 20 Şubat Perşembe günü 20:45’te Rams Park’ta oynanacak Galatasaray-Az Alkmaar Avrupa Kupası maçında futbolseverlerle 5G teknolojisini buluşturacağız."

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