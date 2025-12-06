Vodafone’dan Gaziantep’te yeni teknoloji merkezi

  1. Ekonomim
Vodafone, Gaziantep’teki Model Fabrika bünyesinde kurduğu yeni teknoloji merkeziyle Anadolu sanayisinin dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor.

Şirketin iki yıl sürecek sponsorluk kapsamında hayata geçirdiği “Vodafone Business Tech Hub Teknoloji Merkezi”, işletmelere akıllı fabrika, enerji yönetimi ve siber güvenlik gibi alanlarda teknolojileri gerçek üretim ortamında test etme olanağı sunuyor. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy merkezin işletmelere 5G’ye yönelik bir test ve öğrenme alanı sağlayacağını belirterek, şirketin beş kıtadaki 5G deneyimini Türkiye’ye aktarmayı ve 2026 itibarıyla tüm ülkede 5G sunmayı planladığını ifade etti.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, 5G, yapay zekâ ve bulut teknolojilerinin işletmelerin verimlilik artışında kritik rol oynadığını vurguladı.

