Vodafone'dan özel numara hizmetine yeni alan kodu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, müşterilerinin kendilerini yansıtan, anlam taşıyan telefon numaralarını seçme özgürlüğünü genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Vodafone Türkiye, yaklaşık iki yıl önce başlattığı Özel Numara hizmetini, yeni 547 alan koduyla daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

Müşterilerin kendilerini ifade etme biçimi haline gelen söz konusu hizmette, doğum tarihi, tuttuğu takımın yılını ya da memleketinin plaka kodunu numarasına taşımak isteyen kullanıcılar, artık çok daha geniş bir havuzdan seçim yapabiliyor. 547 alan kodu sayesinde, daha önce bulunamayan ya da tükenen numaralara yeniden erişilebiliyor.

Yeni alan koduyla şirket, müşterilerine 18 milyon farklı numara seçeneği arasından kendisine en uygun kombinasyonu sunuyor. Seçilen numaralar, bir ay boyunca ücretsiz olarak rezerve edilebiliyor ve işlem, tamamen online ortamda, yalnızca birkaç dakika içinde tamamlanıyor.

Her 10 müşteriden 6'sı özel numara tercih ediyor

Platform kurulduğundan bu yana 15 milyonu aşkın ziyaret alan sistem, kullanıcıların yoğun ilgisi nedeniyle kısa sürede Vodafone'un en çok tercih edilen dijital hizmetlerinden biri haline geldi.

Kullanıcılar, ortalama iki dakikadan kısa sürede kendi numaralarını seçip rezerve ediyor. Vodafone'da, yeni hat alan her 10 müşteriden 6'sı, kendisini en iyi yansıtan özel bir numarayı tercih ediyor.

Seçimler arasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kuruluş yılları 1903, 1907 ve 1905 gibi rakamlar öne çıkarken, memleket plaka kodlarını numaralarına taşıyan kullanıcılar arasında ise Trabzon, Diyarbakır ve Ankara ilk sıralarda yer alıyor.

Özel Numara hizmetinde birçok numara, ücretsiz olarak alınabiliyor. Bu sayede herkes, kendi hikayesini yansıtan bir numaraya kolayca sahip olabiliyor.

Kişisel anlamı güçlendiren özel kombinasyonlar, sınırlı sayıda sunuluyor ve 1000, 2 bin 500 ile 12 bin lira arasında değişen fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Kullanıcılar, seçim sürecinde istedikleri numaranın ücret bilgisini görüntüleyebiliyor. Bu sayede, ister ücretsiz ister özel kombinasyonlardan biriyle kendileri için anlam taşıyan bir numaraya sahip olma özgürlüğünü yaşayabiliyor.

"Kişiselleştirme, şirketlerin ana stratejisi haline geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, kişiselleştirmenin, telekomünikasyon dahil pek çok sektörde şirketlerin ana stratejisi haline geldiğini belirtti.

Şahin, "Bu durum, bizim sektörümüze de 'müşteriye tamamen kendisini yansıtan, kendisine özel bir numara seçme ve rezerve etme özgürlüğü sunma' olarak yansıyor. Vodafone olarak, bir yandan limitli numara seçenekleriyle müşterilerimize özel numara temin ederken, bir yandan da bu konuda ihtiyaca yönelik inovatif deneyimler geliştirme hedefiyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu hizmet aracılığıyla, müşterilerine kendilerine özel ve anlamlı telefon numaraları seçme ve ücretsiz olarak rezerve etme imkanı sunduklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Yeni alan kodumuzun eklenmesiyle, müşterilere sunduğumuz seçenekleri artırıyor ve 'Hep istediğiniz o numara, şimdi Vodafone'da.' diyoruz. Yaptığımız her yenilikte, müşterilerimize yalnızca bağlantı değil, bağ kurma deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Bizim için her numara, bir iletişim aracından çok daha fazlası, insanların anılarını, tutkularını ve kimliklerini taşıyan bir sembol. Vodafone olarak, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında olmaya, ihtiyaçlarına daha doğru karşılık vermeye devam edeceğiz."