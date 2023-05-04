Vodafone'den 15 milyar sterlinlik birleşme

Vodafone ve CK Hutchison, İngiltere'de en büyük mobil operatörünü yaratmak için 15 milyar sterlinlik bir birleşmeyi kabul etmeye çok yakınlar. Financial Times'ın bildirdiğine göre, anlaşmanın bu ay içinde açıklanması bekleniyor.

Financial Times'a göre bu birleşme, Hong Kong merkezli CK Hutchison'ın İngiltere telekom pazarından çekilmesine de yol açabilir.