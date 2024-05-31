Volantis, endüstriyel elektrikteki gücünü GES ve akıllı binalara aktaracak

ALİ ŞAHİN/BURRSA

Yaklaşık 20 yıllık sektör tecrübesi ile 2023 yılında kurulan Volantis Enerji, endüstriyel elektrik tesisat projelerinden gelen gücünü güneş enerjisi ve akıllı bina sistemleri için de kullanmaya başladı. Büyüme hedefleri doğrultusunda endüstriyel elektrik tesisatları konusunda bir proje taahhüt firması olmaktan çıkarak; GES ve akıllı bina sistemlerini de kapsayacak biçimde satış, montaj, projelendirme, servis ve danışmanlık hizmetleri veren bir enerji şirketine dönüştüklerini söyleyen Volantis Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Aydın, “Biz 2004’ten bu yana sahadayız. Ve bu saha tecrübemizi yeni alanlara da taşımak istedik. Fabrikalar, Alışveriş merkezleri gibi endüstriyel taraftaki elektrik projeleri konusunda çalışmalarımıza devam ederken, sektörün ilerleyişini de göz önüne alarak güneş enerjisi ve akıllı bina sistemleri konularını da faaliyet alanımıza dahil ettik. Yaptığımız işlerin hiçbirini diğerinden bağımsız düşünmüyoruz. Elektrik tesisatını da projeyi de bu sistemin çalışması için gereken enerjiyi de biliyoruz. İstenirse komplike bir sistem olarak enerjisini güneşten alan, akıllı bir bina oluşturabilecek yetkinliğe sahibiz” dedi.

“Ev, fabrika, ofis ve otelleri akıllandırıyoruz”

Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yenilenebilir enerji unsurunun ön plana çıktığını ve bunun sektörü hareketlendirdiğini belirten Aydın, “Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek hem daha temiz bir dünya bırakmak hem de ülke ekonomimiz için çok önemli. Ancak bunu yaparken tasarruf kısmını da ihmal etmemeliyiz. Sahadaki sarfiyatı kontrol altında tutabilmenin yanı sıra bir telefon uygulaması ile kolay biçimde bütün üretim alanının verilerine erişip, aydınlatmadan, su tesisatına kadar aklınıza gelebilecek birçok alanda akıllı sistemlerin kullanılması gerekiyor. Volantis olarak konuları da müşterilerimize anlatıyoruz. Ciddi bir verimlilik oluşturan bu uygulamaları evlerin yanı sıra fabrika, ofis ve otellerde hayata geçirdiğimizde oldukça memnun edici sonuçlar aldık. Sürdürülebilir bir dünya düşünüyor ve bu konuda samimiysek sadece enerjimizi güneşten almamız yetmez onu doğru kullanmayı da öğrenmeliyiz” diye konuştu.

Sadece Bursa’da değil Türkiye’nin her noktasında projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Aydın, “Bursa bizim lokomotifimiz ama Balıkesir, Konya ve Antalya gibi şehirlerde de projeler tamamladık. Yakın zamanda Bolu’da bir projeye başlayacağız. Bursa’da ise TEKNOSAB’daki bir fabrika da dahil olmak üzere 4 lokasyondaki projeleri hayata geçiriyoruz. Projelerimizde kalite odaklı çalıştığımız için kullandığımız ürünlerin de kalitesine ve uzun ömürlü olmasına dikkat ediyoruz. Avrupa menşeili ürünler kullanıyoruz. Projeyi hayata geçirmek kadar iyi bir servis hizmeti de sunmayı önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şirketler, kişiler ile rekabet ediyor”

Sektördeki sorunlara da değinen Yıldırım Aydın, “Birçok sektörde olduğu gibi bizde de nakit döngünde önemli bir yavaşlama yaşanıyor. Vade süreleri uzamaya başladı. Ayrıca yatırım maliyeti düşük olan bir alanda yer aldığımız için ehliyeti bulunmayan, şirket dahi olmayan kişiler ile rekabet etmek zorunda kalıyoruz. Bu konu nedeniyle sektör önemli bir itibar kaybederken aynı zamanda karlılıklar da erimeye başladı. Ayrıca bu tarz kişilerin yaptığı işlerde binalarda kullanılan malzeme kalitesi ve bina güvenliği de tartışılması gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemde yaşanan maliyet artışları nedeniyle iskonto durumumuz da ortadan kalktı. Tedarikini sağladığımız ürünlerin yılda 2 kez fiyat listesi yayımlanırken bu süre 3 ayda 1’e kadar düştü. Bu da verdiğimiz tekliflerin süresinin kısalmasına neden oldu. Verdiğimiz fiyatların geçerlilik tarihleri de ne yazık ki büyük işlerde şirketlerin malzemeleri tanıması, piyasa araştırması yapması adına yetersiz gelmeye başladı. Ekonomideki toparlanma hareketi ve döviz kurundaki değişimlerin yavaşlaması ile bu alanda piyasaya yansıyacak iyileştirme bizim de elimizi güçlendirecek. Ayrıca elektrik konusu binanın ana unsurlarından olmasına karşın inşaat sektöründe ötekileştiriliyor. Sektör olarak bu algıyı da yıkmamız gerekli” diye konuştu.