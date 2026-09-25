Volkswagen Almanya'da 25 bin ek işten çıkarma planlıyor

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Volkswagen'de yeniden yapılanma süreci hız kazandı. Şirketin Almanya'daki işten çıkarmalar ve fabrika kapanışlarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Yönetimin gündeminde hem Avrupa hem de ABD ve Çin pazarlarına yönelik köklü değişiklikler bulunuyor.

Denetim Kurulu cuma günü toplanıyor

Volkswagen Denetim Kurulu'nun cuma günü kritik başlıkları görüşeceği aktarıldı. Toplantıda yeniden yapılanma planının ayrıntılarının ve ABD pazarındaki yeni stratejinin ele alınacağı bildirildi.

Şirketin yüksek gümrük tarifeleri nedeniyle ABD'de milyarlarca euro zarar ettiği kaydedildi. Bu nedenle yönetimin daha kârlı segmentlere yönelmeyi planladığı ifade edildi.

Bu kapsamda pick-up ve büyük SUV modellerinin öne çıktığı, ayrıca Audi markası için ABD'de ayrı bir üretim tesisi kurulması seçeneğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Çin'de kapasite ve istihdam düşüyor

Volkswagen'in Çin'deki operasyonlarında da küçülmeye gittiği belirtildi. Şirketin ülkedeki çalışan sayısını 90 binden 70 bine indirdiği, yeni kesintilerin de gündemde olduğu bildirildi.

Bunun yanında Çin'deki üretim kapasitesinin 500 bin araç azaltılmasının planlandığı kaydedildi. Bu adımların, satışlardaki düşüşe karşı maliyetleri aşağı çekmeyi hedeflediği ifade edildi.

Gözler sendika görüşmesinde

Şirketin toplamda 50 bin ek işten çıkarma planladığı, bunun yaklaşık yarısının Almanya'da gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı. Ancak IG Metall sendikasının planlanan kesintilere karşı görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

Sendika ve yönetimin 30 Eylül'de yeniden bir araya geleceği belirtildi. Görüşmelerde 2024 tarihli iş gücü anlaşmasının öne çıkacağı kaydedildi.

Söz konusu anlaşmanın daha önce Almanya'da 35 bin kişilik azaltım getirdiği, karşılığında ise on yıl sonuna kadar istihdam güvencesi sağladığı hatırlatıldı.

Fabrikalar için kritik takvim

Volkswagen'in Avrupa üretim planını Haziran 2027'ye kadar hazırlayacağı aktarıldı. Bu sürecin risk altındaki fabrikalar için belirleyici olacağı belirtildi.

Şirketin Avrupa'da 500 binden fazla araçlık kapasiteyi kaldırmayı planladığı, Emden, Zwickau, Hannover ve Neckarsulm tesislerinin gündemde bulunduğu bildirildi. Kapanışların 2031 ile 2034 arasında kademeli olarak yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Risk altındaki fabrikalar için savunma sanayisine yönelik üretim ve Çinli şirketlerle ortaklık seçeneklerinin değerlendirildiği, henüz somut bir karar açıklanmadığı ifade edildi.