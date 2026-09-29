Volkswagen, Gotion ile Avrupa'da batarya ağı kuruyor

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Volkswagen, batarya tedarikinde dışa bağımlılığı azaltmak için yeni bir yapılanmaya gitti. Şirket bu kapsamda uzun süredir birlikte çalıştığı Gotion ile üretim odaklı iş birliğini genişletecek. Hedef, hücre üretimini Çin'den çıkarıp Avrupa pazarına yakınlaştırmak.

Valencia LFP için merkez olacak

Yeni ağın en büyük ayağı İspanya'da yükselecek. Valencia'da kurulacak tesiste, uygun maliyetli ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan LFP teknolojili bataryalar üretilecek. Burası markanın Avrupa'daki elektrikli modellerinin ana tedarik noktası olacak.

Surany'de mevcut tesis ortak yönetilecek

İkinci durak Slovakya'nın Surany kenti. Bölgede faaliyet gösteren hücre fabrikası artık iki şirket tarafından birlikte işletilecek. Böylece mevcut altyapı üzerinden hızlı üretim sağlanması planlanıyor.

Kenitra'dan lojistik destek

Üçüncü yatırım ise Fas'ın Kenitra şehrinde hayata geçirilecek. Coğrafi konumuyla Avrupa'ya yakın olan bu fabrikada Gotion'ın payı daha yüksek olacak. Tesis, hammadde ve ara ürün tedarikinde köprü görevi görecek.

Hissede satış, ortaklıkta devamlılık

Yapılanma kapsamında Volkswagen, Gotion'daki %5,3'lük payını elden çıkaracağını bildirdi. Şirket, satış sonrası da Gotion içinde önemli bir yatırımcı olarak kalmaya devam edeceğini açıkladı. Bu hamleyle ortaklığın kağıt üzerindeki hissedarlıktan çıkıp sahada üretime dayalı bir modele dönmesi amaçlanıyor.