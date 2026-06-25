Volkswagen, hisse satışı sonrası borsada yükselişe geçti

Yatırım portföyünü daraltarak ana faaliyet alanına odaklanan Volkswagen, 7,4 milyar Euro'luk hisse satışı haberiyle birlikte borsada son haftaların en hacimli yükselişini kaydetti.

Temel otomotiv odaklı strateji finansal göstergeleri destekliyor

Geniş yatırım portföyünü sadeleştirmeyi hedefleyen şirket yönetimi, deniz motorları ve veri merkezleri için jeneratör üreten birimi Everllence'ın kontrolünü devrederek tamamen çekirdek otomotiv işine odaklanacağını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, bu operasyonun ardından şirketin Everllence'taki %49'luk azınlık payını koruyacağı ve ortaklığın devam edeceği belirtildi. Toplam şirket değerini 9 milyar Euro'nun üzerine çıkaran bu stratejik hamle, son aylarda küresel rekabet baskısıyla gerileyen Volkswagen hisselerine borsada güçlü bir alım dalgası getirdi.

Elde edilen 7,4 milyar Euro'luk kaynak, grubun yazılım süreçleri ve yeni nesil batarya teknolojileri için ihtiyaç duyduğu finansal desteği doğrudan sağlayacak. Sendikalarla yapılan müzakereler sonucunda, Almanya'daki üretim tesislerinde istihdamın 2030 yılı sonuna kadar korunacağı güvencesinin verilmesi de piyasalardaki belirsizlikleri ortadan kaldırdı. Operasyonel risklerin azaldığını gören kurumsal yatırımcıların alımlarıyla birlikte, şirket paylarında yukarı yönlü hareket ivme kazandı.