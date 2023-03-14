Volkswagen, Kanada'da batarya fabrikası kuracak

Volkswagen AG, ABD pazarındaki genişlemeyi hızlandırmak amacıyla Avrupa dışındaki ilk batarya fabrikasını kurmak için Kanada'yı seçti.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, Kanada'nın St. Thomas, Ontario şehrinde kurulacak batarya üretimi tesisinin 2027'de üretime başlamasının planlandığını açıkladı.

Şirkete göre, Enflasyon Azaltma Yasası kapsamında ABD'de sunulan teşviklerin desteğiyle Kanada'da tesis kurma kararı, VW'nin temel hammaddelere ve temiz enerjiye erişmesine yardımcı olacak.

VW CFO'su Arno Antlitz, "Artık Kuzey Amerika'da karlı bir şekilde büyümek ve elektrikli mobiliteye geçişte önemli bir rol oynamak için eşsiz bir fırsata sahibiz. Volkswagen, Kuzey Amerika pazarında güçlü bir konum almak için doğru stratejiye, ürünlere ve ölçeğe sahip." dedi.