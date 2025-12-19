Volkswagen maliyetleri azaltmaya devam edecek

Volkswagen CEO’su Oliver Blume, Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisinin uzun vadede rekabetçi kalabilmesi için maliyetleri azaltmaya devam edeceğini açıkladı. Berlin’de düzenlenen iki günlük yönetim toplantısında konuşan Blume, yeni yıl için liderlik, odaklanma ve finansı üç temel öncelik olarak belirledi.

Blume, "Görevimiz artık maliyetlerimizi tutarlı şekilde azaltmaya devam etmek. Markalarımız ve ürünlerimizle parlak bir geleceğin anahtarlarına sahibiz" dedi.

Finans Direktörü Arno Antlitz ise şirketin daha az kaynakla daha fazla gelir üretmesi gerektiğini vurguladı. Antlitz, elektrikli araç kâr marjlarının iyileştirilmesi, sabit ve fabrika maliyetlerinin önemli ölçüde düşürülmesi ve geleceğin teknolojilerine odaklı yatırımların artırılması planlarını açıkladı. "Daha fazla grup sinerjisine, daha az karmaşıklığa ve ABD ile Avrupa dışındaki bölgelerde pazar konumumuzu güçlendirmeye ihtiyacımız var" diye ekledi.

Aralık 2024’te Volkswagen, sendikalarla Almanya’daki operasyonlarını yeniden yapılandırmak için anlaşmaya varmıştı. Plan, 2030’a kadar 35.000 iş kesintisini içeriyor. Şirket, daha ucuz Çinli rakiplerle rekabet ederken ve elektrikli araçlara beklenenden yavaş geçişi yönetirken bu adımı atmıştı.

Antlitz, bu yıl genel giderlerin uzun zamandır ilk kez geçen yılın seviyesinin altına indiğini belirtti.