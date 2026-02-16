Volkswagen, tasarruf planını devreye almaya hazırlanıyor

Volkswagen CEO’su Oliver Blume ile finans direktörü Arno Antlitz, ocak ayı ortasında Berlin’de düzenlenen kapalı toplantıda üst düzey yöneticilere geniş kapsamlı bir maliyet azaltma programı sundu.

Toplantının ana gündem maddesinin, grubun karlılığını yeniden sürdürülebilir seviyelere taşımak olduğu belirtildi.

Çin, ABD tarifeleri ve sert rekabet baskısı

Planın arkasındaki temel nedenler arasında Çin pazarındaki zayıf talep, ABD’de uygulanan tarifeler ve küresel ölçekte artan rekabet gösteriliyor.

Özellikle Çin’deki durgunluk, Volkswagen’in satış ve karlılık performansı üzerinde ciddi baskı oluştururken, elektrikli araç pazarındaki agresif fiyat rekabeti de marjları daraltıyor.

Fabrika kapatmaları masada

Manager Magazin’in haberine göre, tasarrufun hangi kalemlerden sağlanacağı ve markalar arasında nasıl bir işbirliği modeli kurulacağı henüz netleşmiş değil. Ancak habere göre, maliyet azaltma kapsamında fabrika kapatmalarının da gündeme gelebileceği ifade edildi.

Volkswagen’in atacağı adımların, hem Avrupa’daki üretim yapısını hem de istihdam politikasını doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.