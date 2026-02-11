Volkswagen, Tavascan SUV üretiminde Avrupa seçeneğini masaya yatırdı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Cupra Tavascan SUV coupe modelinin bir sonraki versiyonunun üretimini Çin’den Avrupa’ya taşımayı değerlendiriyor. Bu bilgi, Handelsblatt gazetesinin Çarşamba günü yayınladığı bir raporda yer aldı.

Elektrikli Tavascan için üretim planlarında Avrupa öne çıkıyor

Gazete, şirket kaynaklarına ve dahili üretim planlarına dayanarak, Volkswagen’in tamamen elektrikli araç için Avrupa’daki üretim seçeneklerini araştırdığını açıkladı.

Investing'in haberine göre, şu anda Çin’de üretilen Tavascan, Avrupa Birliği’nin 2024 yılında Çin yapımı elektrikli araçlara yeni gümrük vergileri uygulamasının ardından, mevcut yüzde 10’luk vergiye ek olarak yüzde 20,7 oranında ek gümrük vergisine tabi tutulmuştu.

Bu hafta, Avrupa Komisyonu, aylarca süren müzakerelerin ardından modele bu ithalat vergilerinden muafiyet tanıdı. Bunun yerine minimum fiyat ve kota modeli uygulanacak.

Üretim planları hakkında sorulan bir soruya, Volkswagen’in SEAT/Cupra işletmesinden bir sözcü şöyle yanıt verdi: "Çin’deki mevcut Tavascan üretim hattı, sinerjilerden ve küresel ortaklıklardan faydalanıyor."

Sözcü şunları ekledi:

"Gelecekteki planlarla ilgili olarak, küresel fabrika kullanım stratejimiz hakkında yorum yapamayız.