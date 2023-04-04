Volkswagen Ticari’den Türkiye’deki 500 bininci araç satışı

Türkiye hafif ticari araç pazarının en önemli oyuncularından biri olan Volkswagen Ticari Araç, 30 yıla yakın bir süredir Doğuş Otomotiv bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Ürün portföyünde bulunan modellerinden ‘Transporter’, ‘Caddy’, ‘Crafter’ ve ‘Amarok’u uzun yıllardır kullanıcılarıyla buluşturan Volkswagen Ticari Araç, Türkiye pazarındaki 500 bininci araç satışını gerçekleştirdi.

Volkswagen Ticari Araç Türkiye, 1994 yılından bugüne kadar 220 bine yakın Transporter ve 200 bine yakın Caddy ile 60 bin Crafter ve 20 bin Amarok modelini müşterilerle buluşturdu.

Yeni modellerle geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor

Konuya ilişkin açıklama yapan Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, “1994 yılında 2 araçla başladığımız yolculuğumuz, bugün binlerce müşterimizle yaşadığımız bir bağlılık hikayesine dönüşmüş durumda. Bu başarıyı, ürünlerimizin kalitesinin yanı sıra Türkiye genelinde hizmet veren güçlü yetkili satıcı ve servis ağımıza, deneyimli ve müşteri odaklı ekiplerimize borçluyuz. Müşteri odaklılık ilkemiz doğrultusunda geliştirdiğimiz dijital ve teknolojik çözümler, satış ve satış sonrası süreçlerimizi benzersiz bir müşteri deneyimine dönüştürüyor." dedi.

Senyücel, bu yıl ürün gamına eklenecek olan Amarok, Multivan ve California model ailesiyle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.