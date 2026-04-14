Volkswagen’de kan kaybı: Küresel teslimatlar ilk çeyrekte %4 geriledi

Yılın ilk üç ayına ait veriler, Volkswagen Grubu’nun dünya genelindeki toplam teslimatlarının 2,05 milyon adet seviyesinde kaldığını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yaşanan bu %4’lük kayıp, dev markanın küresel operasyonlarında vites küçülttüğü şeklinde yorumlanıyor. Bu düşüşte, dünya genelinde değişen tüketici alışkanlıkları ve ekonomik belirsizliklerin payı oldukça büyük.

Dev pazarlarda beklenmedik çöküş

Volkswagen’in en güçlü olduğu kalelerde ciddi sarsıntılar yaşanıyor. Grubun en büyük pazarlarından biri olan ABD’de teslimatlar %20,5 gibi sert bir oranla gerilerken, Kuzey Amerika genelindeki düşüş %13 olarak kayıtlara geçti. Benzer şekilde, markanın üretim ve satış üssü niteliğindeki Çin’de de %15’lik bir daralma gözleniyor. ABD’deki yeni gümrük düzenlemeleri ve Çinli yerel üreticilerin agresif rekabeti, Volkswagen’in bu bölgelerdeki pazar payını doğrudan hedef almış durumda.

Elektrikli araç stratejisi sınav veriyor

Şirketin büyük yatırımlar yaptığı tam elektrikli araç (BEV) kanadında da sular durulmuyor. Grubun elektrikli model teslimatları geçen yıla göre %8 azalarak 200 bin adet seviyesinde kaldı. Tüketicilerin tam elektrikli modeller yerine hibrit araçlara yönelmesi veya yüksek faiz ortamında daha temkinli davranması, Volkswagen’in ‘elektrikli dönüşüm’ hedeflerinin bu çeyrekte sekteye uğramasına neden oldu.

Avrupa ve Güney Amerika düşüşü frenledi

Küresel tablodaki negatif seyri dengeleyen bölgeler ise Avrupa ve Güney Amerika oldu. Batı Avrupa’da %4, Doğu Avrupa’da %8 ve Güney Amerika’da %7 oranında yakalanan artışlar, markanın toplam kaybının daha da büyümesini engelledi. Geleneksel içten yanmalı motorlu modellere olan ilginin bu bölgelerde devam etmesi, Volkswagen için bu zorlu çeyrekte bir can simidi görevi gördü.

2026’nın geri kalanı kritik

İlk çeyrek verileri, Volkswagen için 2026’nın geri kalanının oldukça zorlu geçeceğine işaret ediyor. Jeopolitik riskler ve ticaret savaşlarının gölgesinde geçen bu dönemin ardından, markanın yılın ikinci yarısında nasıl bir strateji izleyeceği ve bu kaybı yeni modellerle telafi edip edemeyeceği sektör tarafından yakından takip edilecek.