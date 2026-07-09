Volkswagen'de kritik gün: 100 bin çalışan işsiz kalabilir

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanma süreciyle karşı karşıya.

Şirketin denetleme kurulu, Almanya'nın Wolfsburg kentindeki genel merkezde bugün toplanırken, CEO Oliver Blume'un binlerce kişiyi etkileyecek yeni maliyet azaltma planını kurulun onayına sunması bekleniyor.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Blume, Volkswagen Grubu genelinde yaklaşık 100 bin kişinin işten çıkarılmasını ve Almanya'daki Hannover, Emden, Zwickau ile Audi'nin Neckarsulm fabrikalarının kapatılmasını gündeme getirdi. Söz konusu rakam, daha önce planlanan işten çıkarmaların yaklaşık iki katına işaret ediyor.

Planın hayata geçmesi halinde bu adım, Volkswagen tarihindeki en büyük yeniden yapılanma programı olacak.

Çin rekabeti ve ABD tarifeleri baskıyı artırıyor

Volkswagen, son dönemde yüksek üretim maliyetleri, Almanya'daki fazla kapasite, Çinli üreticilerin artan rekabeti ve ABD'nin otomobil ithalatına uyguladığı gümrük tarifeleri nedeniyle kârlılık baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.

Şirket yönetimi, uzun yıllardır büyümesini sağlayan üretim modelini yeniden şekillendirmeyi hedeflerken, hem hissedarlar hem de yatırımcılar daha kapsamlı maliyet azaltıcı adımlar atılmasını talep ediyor.

Karar süreci kolay olmayacak

Volkswagen'in denetleme kurulunda Porsche ve Piëch ailelerinin temsilcileri, işçi sendikaları ile Aşağı Saksonya eyalet hükümeti yer alıyor. Bu yapı nedeniyle kritik kararların alınması oldukça zorlaşıyor.

2024 sonunda sendikalarla yapılan anlaşmada yönetim, Almanya'daki fabrikaların kapatılmaması yönünde taahhütte bulunmuştu. Bunun üzerine şirket, düşük kapasiteyle çalışan tesisler için alternatif çözümler aramaya başlamıştı. Bu kapsamda Osnabrück fabrikası için yeni yatırımcı arayışının sürdüğü, ayrıca Çin pazarı için geliştirilen bazı modellerin Almanya'da üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirildiği belirtiliyor.

Sektör verilerine göre Volkswagen'in Almanya'daki fabrikalarının kapasite kullanım oranının 2026'da yüzde 81 seviyesinde olması, on yılın sonuna doğru ise yüzde 73'e gerilemesi bekleniyor. Kapatılması değerlendirilen tesisler arasında yer alan Zwickau fabrikasının kapasite kullanımının da 2030 yılına kadar yüzde 42'ye düşeceği öngörülüyor.

Sendikalardan sert tepki

Denetleme kurulu toplantısı öncesinde Almanya'nın en büyük sanayi sendikası IG Metall, ülke genelindeki yaklaşık 20 Volkswagen tesisinde protesto gösterileri düzenledi.

IG Metall Başkanı ve aynı zamanda Volkswagen Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Christiane Benner, yönetimin planlarına karşı çıkacaklarını belirterek, "Bu, yönetime açık bir mesaj. Bizim gözetimimiz altında buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Benner, şirket yönetimi ile siyasi otoritelerin Alman üretim tesislerinin tam kapasite çalışmasını sağlayacak ve haksız rekabete karşı sektörü güçlendirecek çözümler üretmesi gerektiğini söyledi.