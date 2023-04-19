Volkswagen'den 1 milyar euro yatırım

Volkswagen, eleketrikli araçlara yönelik hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Alman üretici tarafından yapılan bir açıklama göre Volkswagen, 1 milyar euroluk bir yatırımla Çin'in Hefei şehrinde elektrikli araçlar için yeni bir geliştirme, inovasyon ve tedarik merkezi kurmayı planlıyor.

Bu kapsamda araç ve bileşen Ar-Ge ekiplerini satın alma ile birleştirerek 100% TechCo adlı yeni bir şirket kuracak olan Volkswagen, Çinli müşteri talepleriyle daha hızlı bir şekilde uyumlu hale getirmeyi ve yeni ürün ve teknolojilerin geliştirme sürelerini yüzde 30 oranında kısaltmayı hedefliyor. Projenin lansmanı ise 2024 yılında gerçekleştirilecek.