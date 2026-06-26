Volkswagen’den dev “küçülme”: Fabrika kapatıp, 100 işten çıkarma planı

Volkswagen CEO'su Oliver Blume'un önümüzdeki birkaç yıl içinde şirketin dünya genelindeki çalışan sayısını 100 bine kadar azaltmayı ve Almanya'daki dört fabrikada üretimi sona erdirmeyi planladığı bildirildi.

Manager Magazin'in haberine göre Blume, gelecek beş yıl için öngörülen yatırımları da yaklaşık yüzde 15 azaltarak 130 milyar Euro’nun biraz üzerine çekmeyi hedefliyor.

Şirketlere bölünecek

Volkswagen sözcüsü, şirketin gizli belgelere ilişkin yorum yapmayacağını belirtti. Konunun ilgili kurullarda görüşülerek karara bağlanacağını ifade eden sözcü, grup bünyesindeki markalar ve iştirakler dahil tüm yapının kapsamlı bir değişimden geçmesi gerektiğini söyledi.

Haberde, Blume ile Finans Direktörü Arno Antlitz'in şirketi tamamen yeniden yapılandırmayı amaçladığı belirtildi.

Plan kapsamında Volkswagen'in ana markası ile parça üretim tesislerinin mevcut grup yapısından ayrılarak ayrı şirketlere dönüştürülmesinin değerlendirildiği ifade edildi.

Maliyet kesintileri hızlanıyor

Volkswagen'in orta vadede Almanya'daki Hannover, Zwickau ve Emden tesisleri ile Audi'nin Neckarsulm fabrikasında üretimi sonlandırmayı planladığı bildirildi. Üretimin, bu tesislerde halen imal edilen modellerin üretimden kaldırılmasının ardından sona ermesi öngörülüyor.

Blume daha önce devam eden 50 bin kişilik işten çıkarma programına ek olarak maliyet kesintilerinin hızlandırılacağını açıklamıştı. Kapasitesi düşük kullanılan Almanya'daki fabrikalar, sendikalarla 2024'te varılan ve bu on yıl içinde fabrika kapatılmamasını öngören anlaşmaya rağmen yeniden gündeme geldi.

Volkswagen, diğer Alman ve Avrupalı otomobil üreticileri gibi tarifeler, Çinli rakiplerin baskısı ve elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetleriyle karşı karşıya bulunuyor.