Volkswagen’den işçi çıkarma hazırlığı
Volkswagen, Almanya'da IG Metall sendikası temsilcileri ile yaptığı görüşmede, çalışan sayısının azaltılacağı sinyallerini verdi.
Avrupa'nın en büyük araç üreticisi Volkswagen’den çalışan sayısını azaltmayı planladığı belirtildi.
Marka, Almanya'da IG Metall sendikası temsilcileri ile yaptığı görüşmede, çalışan sayısının azaltılacağı sinyallerini verdi.
Spiegel dergisinin haberine göre Volkswagen temsilcileri bugün Wolfsburg'da gerçekleşen görüşmede, VW marka şefi Thomas Schaefer, "Durum çok kritik." değerlendirmesinde bulundu.
Spiegel’e göre, aynı toplantıda şirketin iş konseyi lideri Daniela Cavallo ise, "Toplu sözleşmelerimizden ve 2029'a kadar iş güvencemizden ayrılmamamız gerekli." ifadesini kullandı.