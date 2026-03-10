Volkswagen'in karı 2025’te daraldı, 2026’da toparlanma bekliyor

Volkswagen, 2025 yılında satış gelirini 321,91 milyar Euro olarak açıkladı. Analist beklentisi 324,65 milyar Euro idi. Şirketin faaliyet kârı 8,87 milyar Euroya gerileyerek 2024’e göre yüzde 53 düşüş gösterdi. Faaliyet marjı yüzde 2,8 oldu, önceki yıl yüzde 5,9 seviyesindeydi.

2025’in dördüncü çeyreğinde gelir 83,25 milyar Euro, faaliyet kârı ise 3,46 milyar Euro olarak kaydedildi. Analistlerin beklentisi sırasıyla 85,16 milyar Euro ve 4,13 milyar Euro idi. Üretim yüzde 1, satışlar yüzde 0,2 azaldı.

Şirket, 2025 için 5,26 Euro tercihli hisse ve 5,20 Euro adi hisse temettüsü önereceğini açıkladı. Avrupa’da araç siparişleri 2024’e göre yüzde 13 arttı.

2026 için satış gelirinde yüzde 0–3 artış, faaliyet marjında yüzde 4–5,5 aralığı, otomotiv bölümünde 3–6 milyar Euro net nakit akışı ve 32–34 milyar Euro net likidite öngörülüyor. Yatırım oranı yüzde 11–12 aralığında olacak.

Volkswagen, içten yanmalı araçları rekabetçi tutarken elektrikli araç yatırımlarını artırmayı, bölgesel varlığını genişletmeyi ve maliyetleri azaltmayı hedefliyor. 2025’te otomotiv bölümünde net nakit akışı 6,4 milyar Euroya çıkarak yüzde 24 artış gösterdi. Sport Luxury markalar grubu 90 milyon Euro, Progressive markalar grubu ise 3,371 milyon Euro faaliyet kârı elde etti.