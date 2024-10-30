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Volkswagen'in kârı üçüncü çeyrekte düştü

Almanya ve Avrupa’nın otomotiv devi Volkswagen, grevler ve satışlarda düşüş süreçlerinde zor günlerden geçiyor. Şirketin üçüncü çeyrek faaliyet kârında da büyük düşüş görüldü.

Haber Merkezi
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Volkswagen'in kârı üçüncü çeyrekte düştü
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Volkswagen, çekirdek binek otomobil birimindeki zayıf performans ve model yenilemeleri de dahil olmak üzere yüksek maliyetlerin otomobil üreticisini vurmasıyla üçüncü çeyrek faaliyet kârının yüzde 42 düştüğünü söyledi.

Yılın ilk 9 ayında, çekirdek birimdeki satışların faaliyet getirisi yüzde 2'ye düştü. Faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) Temmuz-Eylül döneminde 2,86 milyar Euro'ya düşerek LSEG'in ortalama tahmini olan 2,80 milyar Euro'ya büyük ölçüde paralel gerçekleşti.

Acil ihtiyaçlar öne çıkıyor

Finans şefi Arno Antlitz yaptığı açıklamada, "Bu durum, önemli maliyet azaltımlarına ve verimlilik kazanımlarına duyulan acil ihtiyacı vurguluyor" dedi.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi bu çeyrekte yıllık görünümünü iki kez düşürürken, BMW ve Mercedes-Benz gibi rakipleri de zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Volkswagen ve güçlü Alman sendikası IG Metall arasındaki görüşmelerin ikinci turu, iş konseyi başkanının görüşmeleri kesmek ve grev başlatmakla tehdit etmesinin ardından çarşamba günü başlayacak.

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