Volvo bilançosunda emisyon uzlaşması baskı yaratacak mı?

Küresel otomotiv ve ağır vasıta sanayisinin en büyük aktörlerinden Volvo Group, Amerika Birleşik Devletleri pazarında uzun süredir devam eden yasal bir soruşturmayı kapatmak adına devasa bir bütçe ayırmak zorunda kaldı. Şirketin ana merkezinden yayımlanan finansal durum raporu, California Hava Kaynakları Kurulu ile geçmiş döneme ait motor üretim beyanları üzerinden resmi bir mutabakata varıldığını ortaya koydu. Bu yasal anlaşmanın finansal faturası ise ikinci çeyrek bilançosunda net bir şekilde kendisini hissettirdi ve faaliyet sonuçlarına bir defaya mahsus 197 milyon dolarlık bir kesinti olarak yansıdı. Şirket yönetimi bu gelişmeyle birlikte hukuki belirsizliğin tamamen ortadan kalktığını savunsa da, yatırımcıların hisse performansı üzerindeki tedirginliği borsa koridorlarında kendisini gösterdi.

Motor beyanlarındaki eksiklikler cezaya zemin hazırladı

Söz konusu yasal takibatın geçmişi, soruşturmanın 2010 ile 2016 yılları arasında Kuzey Amerika pazarında satılan kamyon motorlarındaki emisyon kontrol sistemlerine dayandığını netleştirdi. Yetkili çevre kurulunun yaptığı teknik incelemeler, motorların egzoz emisyon mekanizmalarına dair beyanların eksik yapıldığını Genel Müdürlük düzeyinde de doğruladı. Varılan nihai uzlaşma uyarınca Volvo Group, doğrudan çevre fonlarına ve eyalet kasasına büyük nakit transferleri yapmayı kabul etti. Finansal paketin en büyük kısmını çevre kirliliğini azaltma projelerine ayrılan 108 milyon dolarlık fon ile 71 milyon dolarlık nakit ödeme oluştururken, eyaletin milyonlarca dolarlık soruşturma masrafları da yine İsveçli üreticinin üzerine kaldı.

Operasyonel karlılık hesaplaması dış hatlara çekildi

Mali yönetim birimi, bu yüklü tazminat ödemesinin şirketin ana operasyonel gücünü gölgelememesi adına bilanço düzeninde stratejik bir hamle yaptı. Alınan kararla birlikte 197 milyon dolarlık bu ceza tutarı, ikinci çeyreğe ait düzeltilmiş faaliyet kârı hesaplamalarının tamamen dışında tutuldu. Cari çeyrekteki doğrudan nakit akışı kaybının 89 milyon dolar seviyesinde kalacağını ilan eden şirket kurmayları, kalan ödemelerin önümüzdeki beş yıllık mali takvime yayılarak eritileceğini duyurdu. Herhangi bir kötü niyet veya kasıtlı usulsüzlük bulunmadığı yönündeki kurumsal savunma borsa tarafından temkinli karşılanırken, şirketin asıl operasyonel gücünü gösterecek olan nihai çeyrek raporunun temmuz ayında açıklanacağı bildirildi.