Volvo Car, üçüncü çeyrek tahminlerin üzerinde performans gösterdi

Volvo, 83,48 milyar İsveç kronu olan tahminlerin üzerinde, 86,44 milyar İsveç kronu gelir elde etti. Faaliyet karı, analistlerin 2,14 milyar İsveç kronu olan tahminlerine karşılık 6,43 milyar İsveç kronu seviyesinde gerçekleşti. Beklenen yüzde 2,13'lük EBIT marjına karşılık yüzde 7,4'lük bir EBIT marjı elde edildi.

Perakende satışlar, talebin zayıflamasını yansıtarak çeyrekte yüzde 7 düştü, ancak Eylül ayında otomobil satışları yüzde 1 arttı. Eylül ayında tamamen elektrikli araç satışları yüzde 3 azaldı, bu da EV segmentinde devam eden dalgalanmaya işaret ediyor.