  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Volvo Car, üçüncü çeyrek tahminlerin üzerinde performans gösterdi
Takip Et

Volvo Car, üçüncü çeyrek tahminlerin üzerinde performans gösterdi

Volvo Car, genel perakende satışlarda düşüşe rağmen daha güçlü karlılığın etkisiyle piyasa beklentilerini aşan 2025 üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Volvo Car, üçüncü çeyrek tahminlerin üzerinde performans gösterdi
Takip Et

Volvo, 83,48 milyar İsveç kronu olan tahminlerin üzerinde, 86,44 milyar İsveç kronu gelir elde etti. Faaliyet karı, analistlerin 2,14 milyar İsveç kronu olan tahminlerine karşılık 6,43 milyar İsveç kronu seviyesinde gerçekleşti. Beklenen yüzde 2,13'lük EBIT marjına karşılık yüzde 7,4'lük bir EBIT marjı elde edildi.

Perakende satışlar, talebin zayıflamasını yansıtarak çeyrekte yüzde 7 düştü, ancak Eylül ayında otomobil satışları yüzde 1 arttı. Eylül ayında tamamen elektrikli araç satışları yüzde 3 azaldı, bu da EV segmentinde devam eden dalgalanmaya işaret ediyor.

 

Şirket Haberleri
THY'den Boeing anlaşmasına ilişkin kritik açıklama
THY'den Boeing anlaşmasına ilişkin kritik açıklama
Garanti BBVA ve Be Node'dan Türkiye'de gençlerin finansal alışkanlıklarına ilişkin araştırma
Garanti BBVA ve Be Node'dan Türkiye'de gençlerin finansal alışkanlıklarına ilişkin araştırma
Kardemir 5,7 milyon dolarlık ihaleyi kazandı
Kardemir 5,7 milyon dolarlık ihaleyi kazandı
Aksa Akrilik yeni yatırımlar ve stratejik hamlelerle büyümesini sürdürüyor
Aksa Akrilik yeni yatırımlar ve stratejik hamlelerle büyümesini sürdürüyor
Ülker, sürdürülebilirlikte 10 yıllık hedeflerini aştı
Ülker, sürdürülebilirlikte 10 yıllık hedeflerini aştı
Unilever’in geliri beklentileri karşılamadı
Unilever’in geliri beklentileri karşılamadı