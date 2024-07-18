Volvo, ek vergi sonrası satış öngörüsünü düşürdü

Avrupa Birliği’nin hazırlamakta olduğu Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik ek gümrük vergisi, otomobil üreticilerinin satış öngörülerini düşürmesine neden oluyor.

Volvo Cars, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı toplantıda 2024 yılına ilişkin satış büyümesi öngörüsünü yüzde 15’ten, yüzde 12 ila 15 aralığına düşürdü. İsveçli otomobil üreticisinin en önemli elektrikli araç modellerinden bazıları Çin’de üretiliyor ve AB’nin vergileri şirket üretimini Belçika’ya kaydırana kadar da satışları olumsuz etkileyecek.

CEO Jim Rowan, Reuters’a yaptığı açıklamada “Bunun sebebi aslında gümrük vergileri. Bizim için kısa vadeli bir sorun bu ama sonuçta bir sorun ve bununla başetmek zorundayız” diye konuştu. EX30 modelinin üretiminin 6 ay kadar bir süre içinde Çin’den Belçika’ya taşınması planlanıyor.

AB temmuz ayının başında Çin’de üretilen EV’lere yüzde 37,6’ya varan ek gümrük vergileri getireceğini açıklamış, Pekin’in itirazlarına rağmen sektörün Çin’de devlet desteği almasının adil pazar kurallarını ihlal ettiğini öne sürmüştü.