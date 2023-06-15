Volvo’nun elektrikli çekicileri Unilever'e teslim edildi 

İstanbul’un ilk elektrik santrali olan Santral İstanbul’da Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleşen teslimat törenine Volvo Trucks yetkilileri, Unilever Türkiye ve Arıç Lojistik yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Genel Müdürü Eşref Zeka, iş ortaklarıyla birlikte Türkiye yollarında çevreci ve sürdürülebilir bir dönüşümün ilk adımlarını atmak için bir arada olduklarını belirterek “Ekosistemimizin düzelmesi için paydaşların tamamının ortak hareket etmesi lazım. Bu değişim bir bireyin veya şirketin inisiyatifi ile olamaz. Bu transformasyon paydaşların aynı bilinçle hareket etmesi ile gerçekleşecek. Biz; Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. olarak bunun farkındayız ve bunun için gerekli yatırımları yaparak yol almaya devam edeceğiz” diyerek sürdürülebilirlikle ilgili şirketlerinin hedef ve görüşlerini aktardı.

Eşref Zeka, Türkiye taşımacılık sektörünün şimdiye kadarki en büyük dönüşümüne öncülük etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek; “Elektriğin gücünü ve elektromobilitenin gelecek için vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz teslimatın hem değerli iş ortaklarımıza hem de ülkemizin lojistik sektörüne yepyeni bir vizyon katacağına eminiz” diyerek sözlerini tamamladı.

“Bu ilke imza atmaktan gurur duyuyoruz”

Unilever Türkiye’nin Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu Tedarik Zinciri ve Müşteri Operasyonları Başkanı Graham Sommer de törende söz aldı. Graham Sommer; “Bugün Unilever Türkiye olarak Volvo Trucks, Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. ve Arıç Lojistik ile iş birliği içerisinde, Türkiye’nin ilk elektrikli çekicilerini lojistik operasyonlarımıza dahil ederek Türkiye’de bir ilke imza atmaktan gurur duyuyoruz. Unilever olarak 2039 yılına kadar değer zincirimiz boyunca net sıfır emisyon elde etmek için üretim ve lojistik operasyonlarımızda yenilenebilir enerji kullanımını her geçen gün artırıyoruz. %100 yeşil enerjiden elde edilen elektrik kullanan Besan fabrikamızda şarj olarak çalışacak bu elektrikli çekiciler, yılda 215 ton karbon emisyonunu azaltacak. Bu da 1287 ağacın karbon emilimine veya Dünyanın çevresini dört kez dönen bir çekicinin karbon emisyonunun azaltılması anlamına geliyor. İlerleyen dönemde de yeşil lojistik alanındaki ayak izimizi büyütmeye yönelik çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Elektrikli çözümler hizmete hazır”

Törende konuşan bir diğer isim de Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Kamyon Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Kıvanç Kızılkaya oldu. Türkiye’de taşımacılığın dönüşümüne katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Kıvanç Kızılkaya, “Farklı ihtiyaçlara yönelik 5 farklı elektrikli kamyon modelimiz, yük taşımacılığı, lojistik, madencilik, inşaat ve benzeri sektörlerin hizmetine hazır durumda” diyerek sundukları elektrikli çözümlerden bahsetti.

“Sektör gelecekte daha da büyüyecek”

Törende son olarak Arıç Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Arıç söz aldı. Bahattin Arıç, “Lojistik sektörünün gelecekte sürdürülebilir ve verimli çözümlerle büyüyeceğini ön görüyoruz” diyerek bu doğrultuda ilk adımlarını Volvo Trucks ve Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. gibi güvenilir ve güçlü iş ortaklarıyla atmaya karar verdiklerini söyledi. Elektrikli Volvo çekicilerinin sektördeki dönüşümün sembolü olacağını ümit ettiğini belirten Bahattin Arıç tüm iş ortaklarına teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Hedef 2050’ye kadar net “Sıfır Emisyon”

Törende söz alan bir diğer isim ise Volvo Trucks Ortadoğu ve Türkiye Direktörü Björn Andersson oldu. Björn Andersson Volvo Trucks’ın 130 ülkede sunduğu kaliteli, güvenilir ve çevreye duyarlı taşımacılık çözümlerinden bahsederek Volvo Trucks’ın 2050 yılına uzanan “Sıfır Emisyon” hedefine vurgu yaptı.