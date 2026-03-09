VorWerk, Türkiye’yi 6. büyük pazarı yapacak

Almanya'da 1883'te kurulan VorWerk Holding, dünyanın en köklü doğrudan satış gruplarından biri olarak faaliyet yürütüyor. Bünyesinde 60’ın ülkesinde satış yaptıkları güçlü akıllı ev ve mutfak teknolojileri markaları var. VolWerk çatısı altında üretim tesislerinin yanı sıra yüzde 100’üne sahip oldukları AKF Bank, AFK Leasing ve AKF Serviclease gibi finans desteği veren kuruluşlar da bulunuyor.

Türkiye pazarında 2017’den bu yana Thermomix markası ile bulunan VorWerk, 81 ilde örgütlü ve bünyesinde 3 bin 500 doğrudan satış ekibi çalışıyor. 2025’de bünyelerine 900 yeni satış ekibini dahil eden VorWerk Türkiye’nin bünyesine bu yıl 1000 yeni doğrudan satış temsilcisi dahil edilecek. Türkiye’de doğrudan satış sektöründe yüzde 77 gibi yüksek oranda kadın çalışan ağırlığı var. VorWerk’te bu oran daha da yüksek. Sahada çalışan satış kadın çalışan oranı yüzde 95 olan şirketin ofis çalışanı içinde kadın oranı ise yüzde 70 gibi yüksek bir seviyeye ulaşıyor.

2017 yılında VorWerk Türkiye’ye Pazarlama Direktörü olarak katılan, geçen Ekim ayında genel müdür olan Gül Kayadeniz, son 3 yıldır önemli bir satış grafiği yakalayan şirketlerinin bu yıla da çok iyi başladığını dile getirdi. Geçen yıl 33 bin 500 Thermomix mutfak robotu satışı gerçekleştirdiklerini kaydeden Gül Kayadeniz, “Bu yıl sonunda satış rakamımızı 50 bin adete çıkarmayı planlıyoruz. Bu yıla girerken, Thermomix ürünün satışında ilk on ülke arasındaydık. Bu yıl sonundaki hedefimiz, Alman üretim ve tasarım gücüyle çok güvendiğimiz ürünümüzün performansıyla, Türkiye’yi 6’ncı sıraya çıkarmak” diye konuştu.

Pazarı, elti rekabeti büyütüyor

VorWerk Türkiye Genel Müdürü Gül Kayadeniz, satışlarda birinci sırada İstanbul’un olduğunu söyleyerek, “İstanbul 1 numara, 2. Konya, sonra Kayseri. Bizim yemek yapma kültürümüz var. Türkiye doğrudan satış ülkesi, doğrudan satışta çok önemli bir ülke. Mesela Hollanda da öyledir tahmin edilmez ama doğrudan satışta çok önemli bir ülkedir. Türkiye’de yemek bizim kültürümüz. Pazarı büyütecek baylıklardan bir tanesi de rekabet. Mesela ben aldım ya, eltim görüyor, eltim de istiyor. Rekabet. Çeyiz, tam bir çeyiz ürünü. Çünkü tam yeni evlilerin alacağı bir ürün. Diğer hiçbir ürünü alma, bir tane ürün al 20 tane mutfak makinesinin yaptığı işi yapıyor” diyor.

6 Thermomix Evi daha açılacak

VorWerk tarafından 1961’de hizmete sokulan Thermomix, 1971’de bebek maması yapımı ihtiyacının görülmesi üzerine ısıtılabilme özelliğine kavuşturuluyor. Bu ihtiyaç için bir blender’a hem motor, hem de ısı birlikte özellik katıyor. Thermomix, Türkiye tüketicisine özel, pideden, çorbaya, lahmacundan, reçele, salçaya, sulu ev yemeklerine bin 500 çeşit yemek yapabilme özelliğine sahip. Profesyonel mutfaklara ve aşçılara da hitap ediyor. Gül Kayadeniz, “Doğrudan satışta evlere girmek zor olduğu için Thermomix Evleri açtık. 6 tane var şu anda. Biz orada randevu usulü, müşteri adaylarını oraya davet ediyoruz. Siz buyurun deyip randevu sistemiyle orada yine aynı sunumu yapıyoruz. Bu yıl, 6 tane daha Thermomix Evi açacağız. Bursa, Konya, Kayseri gibi şehirlerde düşünüyoruz.