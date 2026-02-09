VYeniKonak Projesi’nin inşaat süreci için ilk inşaat ile sözleşmesi imzalandı

İzmir’in merkezi lokasyonlarından Konak Mersinli’de yer alan VYeniKonak, eşsiz ege manzarası ile dikkat çekiyor. Şehir içi ulaşım olanaklarına yakınlığı ve iş ile ticaret merkezlerine kolay erişimi sayesinde stratejik bir konum sunan proje, bölgenin dönüşüm potansiyeline doğrudan katkıda bulunmayı hedefliyor. VYeniKonak, İzmir’in kentsel gelişiminde yeni bir odak noktası olmayı amaçlıyor.

Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İNCEHASAN, projeye ilişkin olarak şunları ifade etti:

“VYeniKonak’ı yalnızca karma kullanımlı bir yapı olarak değil; çevresiyle güçlü bağ kuran, bölgenin sosyal ve ekonomik dinamizmini destekleyen ve kent yaşamına yeni bir soluk kazandıran bütüncül bir yaşam alanı olarak kurguladık. Kuruluşumuzun 30. yılında, bu projeyi Vakıf GYO’nun nitelikli şehircilik anlayışının ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun güçlü bir yansıması olarak görüyoruz.”

VYeniKonak: Modern mimari ve fonksiyonel tasarım

İki bloktan oluşan VYeniKonak, modern mimarisiyle İzmir siluetine güçlü bir imza atıyor. Toplam 128.987 m² inşaat alanına sahip olan proje; konut, ofis ve ticari üniteleri bir araya getiren karma kullanımlı yapısıyla şehir yaşamının farklı ihtiyaçlarına bütüncül çözümler sunuyor.

1+1’den 4+1’e kadar farklılaşan daire tipleri, geniş kullanıcı profiline hitap ederken; fonksiyonel planlama ve nitelikli mimari yaklaşımıyla hem bireysel kullanıcılar hem de yatırımcılar için cazip fırsatlar yaratıyor.

İnşaat süreci; kalite, iş güvenliği, zamanında ilerleme ve kaynakların etkin kullanımı ilkeleri doğrultusunda titizlikle yürütülecek. Çevre dostu yeşil bina yaklaşımıyla inşa edilen projede, Vakıf GYO’nun sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda LEED Gold Sertifikası alınması hedefleniyor. Projede, enerji verimliliği, çevresel duyarlılık ve yüksek yaşam kalitesi ön planda tutuluyor.