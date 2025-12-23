Wall Street’te yeni tartışma: Büyük teknoloji şirketlerinin amortisman stratejileri

Geçmişte yaşanan muhasebe skandalları, şirketleri iflasa sürüklemiş ve piyasaları derinden sarsmıştı. Bu süreç sonunda yürürlüğe giren Sarbanes-Oxley Yasası, açık dolandırıcılığı büyük ölçüde ortadan kaldırsa da, yanıltıcı fakat yasal finansal raporlamalar hâlâ risk oluşturuyor.

Teknoloji devleri kullanım ömrünü uzatıyor

Tartışmanın merkezinde, 4 trilyon doları aşan piyasa değerine sahip çip üreticisi Nvidia var. Ünlü yatırımcı Michael Burry, şirketin amortisman sürelerini fazla uzun tutarak karlılığını olduğundan yüksek gösterdiğini savunuyor. Ona göre, teknolojik gelişmeler çiplerin değerini şirketin öngördüğünden daha hızlı düşürüyor. Nvidia ise uzun sürelerin ürünlerin fiziksel ömrünü yansıttığını ileri sürüyor.

Benzer eleştiriler Oracle ve diğer “Muhteşem Yedili” üyeleri için de gündemde. Alphabet, Amazon, Meta ve Microsoft 2020’den bu yana varlıklarının “kullanım ömrünü” uzatıyor. Bu sayede sermaye harcamaları artarken amortisman giderleri görece düşük kalıyor.

IBM’de de dikkat çekici bir tablo var. Şirketin amortisman gideri 2020’de 4,2 milyar dolarken, 2024’te 2,2 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde gelirleri 52,3 milyar dolardan 62,8 milyar dolara yükseldi.

Uzmanlara göre, bu uygulamalar şirketlerin karlılık görünümünü olduğundan parlak gösterebilir. Eğer raporlanan karlar ekonomik gerçeklikten koparsa, hisse fiyatları hızla düşebilir ve büyük şirketler söz konusu olduğunda tüm ABD borsasını sarsacak sonuçlar doğurabilir.