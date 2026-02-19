Walmart dördüncü çeyrekte tahminleri aştı

ABD’li perakende devi Walmart, açıkladığı çeyreklik sonuçlarla piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Şirketin açıkladığı sonuçlara göre, dördüncü çeyrek satışları yaklaşık yüzde 6 artışla 190,66 milyar dolara yükseldi. Düzeltilmiş hisse başına kar 74 cent olarak gerçekleşti ve analistlerin 73 centlik beklentisinin üzerinde geldi.

Ancak yeni mali yıl için öngörülen kar tahmini piyasa beklentilerinin altında kaldı. Walmart, net satışların yüzde 3,5 ile 4,5 arasında artmasını, hisse başına düzeltilmiş karın ise 2,75–2,85 dolar aralığında olmasını bekliyor. Bu rakam, analistlerin 2,96 dolarlık tahmininin gerisinde kaldı.

Şirketin CFO’su John David Rainey, hızlı teslimatların özellikle yüksek gelirli müşteriler arasında Walmart’a pazar payı kazandırdığını belirtti. Rainey ayrıca gıda enflasyonunun çeyrekte yüzde 1’in biraz üzerinde olduğunu, Trump yönetiminin tarifelerinin etkisinin büyük ölçüde absorbe edildiğini söyledi.

ABD’de karşılaştırılabilir satışlar yüzde 4,6, Sam’s Club’da ise yüzde 4 arttı. E-ticaret satışları ABD’de yüzde 27, küresel ölçekte ise yüzde 24 yükseldi. Walmart’ın ABD satışlarının yüzde 23’ü artık dijital kanallardan geliyor ve bu oran şirket için rekor seviyeye işaret ediyor.