Walmart, drone teslimatını 270 mağazaya yayarak lojistikte yeni dönem başlatıyor

Walmart, drone ile teslimat hizmetini ABD genelinde yüzlerce mağazaya yaymaya hazırlanıyor. Şirket, mevcut pilot uygulamaların ardından hizmet ağını genişleterek drone teslimatını ölçeklendirmeyi planlıyor. Bu kapsamda, önümüzdeki yılın sonuna kadar 270 mağazada havadan teslimat yapılması öngörülüyor.

Söz konusu hamle, Walmart’ın dijital satış kanallarını güçlendirme ve teslimat maliyetlerini daha verimli hale getirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Hızlı teslimat ve ölçek avantajı

Drone teslimatının Dallas–Fort Worth ve Atlanta gibi pilot bölgelerin dışına taşınmasıyla birlikte Walmart, bu hizmetle eriştiği müşteri sayısını yaklaşık 2 milyondan 40 milyona çıkarmayı hedefliyor. Şirket, özellikle küçük hacimli ve zaman hassasiyeti yüksek siparişlerde drone teslimatının önemli bir rekabet avantajı sunduğunu vurguluyor.

Perakende sektöründe artan teslimat maliyetleri ve hız beklentisi, şirketleri alternatif lojistik çözümlerine yönlendirirken Walmart, geniş mağaza ağı sayesinde drone teslimatını daha geniş ölçekte uygulayabilen şirketler arasında öne çıkıyor.

Düzenleyici adımlar kritik rol oynuyor

Drone ile teslimat uygulamalarının yaygınlaşması bugüne kadar düzenleyici sınırlamalar ve güvenlik endişeleri nedeniyle kısıtlı kaldı. Özellikle drone’ların operatör görüş alanı dışında uçmasına ilişkin kurallar, hizmetin genişlemesini zorlaştıran başlıca unsurlar arasında yer aldı.

ABD’de yapılan son düzenleme değişiklikleriyle birlikte bu alandaki kısıtlamaların önemli ölçüde gevşetildiği görülüyor. Yeni düzenlemeler, drone’ların belirli koşullar altında daha geniş alanlarda faaliyet göstermesine imkân tanıyarak, perakende ve lojistik şirketlerinin bu alandaki yatırımlarını hızlandırmasına zemin hazırlıyor.

Walmart’ın attığı bu adımın, drone teslimatının ABD perakende sektöründe daha yaygın bir uygulama haline gelmesini desteklemesi bekleniyor.