Walmart'tan fiyat uyarısı: Bu ayın sonlarına doğru görmeye başlayacaksınız

Walmart, 2026 mali yılının ilk çeyreği olarak adlandırdığı, 30 Nisan 2025'te sona eren üç aylık döneme dair bilançosunu yayımladı.

Buna göre şirketin geliri söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 2,5 artarak 165,6 milyar dolara ulaştı. Şirket 2025 mali yılının ilk çeyreğinde 161,5 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Walmart'ın aynı dönemdeki hisse başına net karı da yüzde 1,7 artışla 61 sente çıktı.

Şirketin geliri beklentilerin altında kalırken, karı tahminleri aştı.

"Muhtemelen bu ayın sonlarına doğru bunu görmeye başlayacaksınız"

Walmart Mali İşler Direktörü (CFO) John David Rainey, şirketin finansal sonuçlarını yayımlaması sonrasında CNBC televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.

Rainey, Çin'den yapılan ithalata yönelik gümrük vergilerinin yapılan anlaşma sonrasında 90 gün süreyle yüzde 30'a indirilmesine rağmen hala çok yüksek olduğunu savundu.

Düşük fiyatlar için programlanmış olduklarını ancak bu oranların herhangi bir perakendecinin kaldırabileceğinden daha fazla olduğunu söyleyen Rainey, "Herhangi bir tedarikçinin kaldırabileceğinden de daha fazla. Bu yüzden, tüketicilerin daha yüksek fiyatlar görmeye başlayacağından endişeliyim. Muhtemelen bu ayın sonlarına doğru bunu görmeye başlayacaksınız ve haziran ayında bu çok daha belirgin hale gelecek." ifadelerini kullandı.