Warmhaus kombi ailesini büyüttü

EKONOMİ (BURSA) - Yüzde 100 yerli sermaye ile kombi, panel radyatör, şofben ve duvar tipi yoğuşmalı kazan üreten Warmhaus, kombi ürün gamını genişletti. Hali hazırda bulunan kombi ürün gamına, Pnömatik Konvansiyonel Kombi Lawa Pro, Lawa Plus Pro ve Lawa Plus Pro Smart ile birlikte, yüzde 97 verimli 1/5 modülasyonlu Pnömatik Yoğuşmalı Kombi Glowa Plus, Glowa Prime, yeni endüstriyel yüz tasarımı ile Glowa ve Glowa Smart’ kombi ürün ailesini ekledi. Warmhaus ilk etapta ürünlerini yurtdışı pazarlarına sunmayı planlıyor. Warmhaus olarak 40’tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını ve her coğrafyanın ihtiyacına uygun ürünler geliştirdiklerini belirten Warmhaus Genel Müdürü Erdem Ertuna, “İklimlendirme sektöründeki trendler ve tüketicilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni ürünleri ürün gamımıza eklemeye devam edeceğiz. Lawa Pro, Lawa Plus Pro, Glowa Plus, Glowa, Glowa Smart, Glowa Prime ve Lawa Plus Pro Smart 20-24-28-32 kW olmak üzere 4 farklı kapasite seçeneği bulunuyor” dedi.

Beyçelik Holding iştiraki olarak 1996 senesinde kurulan Warmhaus; bugün Bursa’da TEKNOSAB’da bulunan fabrikasında panel radyatör, kombi, şofben ve duvar tipi yoğuşmalı kazan üretmektedir. Bunun yanı sıra yurtdışı yatırımları kapsamında İngiltere’de açtığı satış ofisi ve depo alanı ile Avrupa’nın en büyük pazarlarından birisi olan İngiltere’ye giriş yaptı. Warmhaus ürünleri bugün 40’tan fazla ülkeye ihraç ediliyor.