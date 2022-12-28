Warmhaus’un yeni Genel Müdürü Erdem Ertuna oldu

BURSA (EKONOMİ) - Warmhaus’tan yapılan açıklamaya göre Ağustos 2021’den bu yana Warmhaus’ta Satış ve Pazarlama Direktörü olarak iç piyasa, satış ve sonrası hizmetler, iş geliştirme ve pazarlama konularında başarılı işlere imza atan Ertuna’nın 26 Aralık 2022 tarihi itibari ile Warmhaus Genel Müdürü olarak görevine devam edeceği ifade edildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Erdem Ertuna, yüksek lisansını Los Angeles International Üniversitesi’nde tamamladı. Profesyonel iş hayatına 1992 yılında başlayan Erdem Ertuna 2001 yılına kadar doğrudan satış sektöründe farklı markalar için önce Eğitim Müdürü daha sonrasında da Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev aldı. Ertuna; 2001 yılında Vaillant Group bünyesinde çalışmaya başlayarak sırasıyla Protherm Marka Müdürü, Vaillant Group Romanya Ülke Müdür Yardımcısı, DemirDöküm Satış ve Pazarlama Direktörü görevlerinde bulundu. 2013-2020 yılları arasında Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi /CMO olarak görev yaptı. 2021 yılında Warmhaus’a katılan Ertuna Satış ve Pazarlama Direktörü görevini yürütüyordu.