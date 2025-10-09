Warmhaus’un yeni Genel Müdürü Şebnem Güner İşmak oldu

  1. Ekonomim
İklimlendirme sektörünün fark yaratan inovatif ürünleri ve teknolojisi ile öncü markalarından Warmhaus’un Genel Müdürlük görevine Şebnem Güner İşmak getirildi.

EKONOMİ (BURSA) - İklimlendirme sektörünün öncü markalarından Warmhaus’un Genel Müdürlük görevine Şebnem Güner İşmak getirildi. Şubat 2023’ten bu yana Warmhaus’ta Mali İşler Direktörü olarak şirketin mali işler politikasının şekillendirilmesi ve şirket politikasına uygun bir şekilde yatırım projelerinin değerlendirilmesi ile yönetimini sağlamak konularında başarılı işlere imza atan Şebnem Güner İşmak, 8 Ekim 2025 tarihi itibari ile Warmhaus Genel Müdürü olarak atandı. Şebnem Güner İşmak aynı zamanda şirketin ilk kadın Genel Müdürü oldu. Şirketin büyüme yolculuğuna değerli katkılar sunan İşmak, tecrübesi ve liderlik birikimiyle şirketin yerel ve global pazarlarda daha da güçlenmesine katkı sunacak.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Lisans eğitiminin ardından Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını tamamlayan Şebnem Güner İşmak, kariyerine 2006 yılında Beyçelik Holding’in otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketi Beyçelik Gestamp’ta başladı. İşmak, 2017 yılında Holding şirketlerinden Warmhaus’a Finans ve Muhasebe Müdürü olarak katıldı. Şebnem Güner İşmak 2023 yılından beri Warmhaus Mali İşler Direktörü görevini sürdürüyordu.

