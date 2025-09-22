Warren Buffett BYD hisselerini sattı, şirketin hisseleri sert düştü

  1. Ekonomim
Son dönemde zor günler geçiren Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, tarihinin en büyük krizini yaşıyor. ABD'li iş insanı Warren Buffett'in şirketi Berkshire Hathaway, portföyündeki bütün hisseleri sattığını duyurdu.

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Warren Buffett'ın kurucusu olduğu Berkshire Hathaway, portföyündeki bütün BYD hisselerini satma kararı aldı.

ABD medyasında yer alan haberlerde kararın duyurulmasından sonra Hong Kong ve Çin'de BYD hisseleri düşüşe geçerken, şirket bu yılın başlarında BYD'deki yatırımın değerinin sıfıra düştüğünü duyurmuştu.

Şirket, Buffett'in yakın dostu ve şirketin önde gelen isimlerinden Charlie Munger'ın tavsiyesi üzerine 17 yıl önce BYD hisseleri almaya başlamıştı. Berkshire Hathaway, 2022 yılının ortalarından beri kademeli olarak hisseleri satmaya başlamış ve geçen yıl itibarıyla BYD'nin tedavüldeki hisselerinin yüzde 5'inden azını elinde tutuyordu.

Berkshire Hathaway'in hisselerden çok büyük kâr elde ettiği belirtilirken şirketin hisseleri almasından sonra hisselerin en yüksek zamanda yüzde 4000'e yakın arttığı belirtiliyor.

