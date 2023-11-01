Watan Design, ABD ve Kanada pazarlarına açıldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Watan Design markasıyla Ortadoğu, Avrupa, Kanada, Afrika ve Körfez ülkelerine anahtar teslim otel projeleri hazırlayan WD Grup, ABD ve Kanada’da yerleşik firmalar kurarak bu pazarlardaki ağırlığını artırmaya ve global bir marka oluşturmaya odaklandı. Son dönemde özellikle ABD pazarına yönelik hükümetin önemli teşvikler sunduğunu ve bu fırsatı kullanmak istediklerini belirten WD Grup Otel Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Güner Düzel, “Global bir marka olmak adına çalışmalarımızı uzun zamandır yürütüyorduk. Halihazırda Kanada’da da projeler yürütmüştük. Şimdi ise ABD ve Kanada’da yerleşik şirketlerimizi kurarak o pazarlarda daha güçlü biçimde faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Nüfus ve tüketim alışkanlıkları sebebiyle önemli bir pazar olarak gördüğümüz bu lokasyonlar bizim global bir marka olma misyonumuza da önemli bir katkı sunacak. Watan Design USA isimli şirketimizi ABD’deki Türk Ticaret Merkezinde faaliyete geçirdik ve oranın da bize sunacağı avantajları kullanarak bölgede gelişimimizin hızlanacağını düşünüyoruz. Ayrıca Watan Design Canada şirketimizin de kuruluşu tamamlandı. Daha önce de Watan Design Dubai firmasını kurmuştuk” dedi.

“2024 kapasitesinin yarısı doldu”

ABD ve Kanada’nın yanı sıra Orta Doğu ve Afrika’da da projelerin devam ettiğini belirten Düzel, “Suudi Arabistan’daki projelerimiz devam ediyor. Oradaki 400 odalı Hilton Otel’in işlerini aşama aşama tamamlıyoruz. Uganda’daki ve Cidde’deki projelerimizi teslim ettik. Katar, Dubai ve Moritanya’da yeni projelere başladık. Ayrıca Kanada’da da global bir markanın 10 otelinin işleri için görüşme halindeyiz. Bu anlaşmayı da imzalarsak şirket adına da önemli bir aşama kat etmiş olacağız. Avrupa’da da daha butik birkaç projede imza aşamasına geldik. Şu anda 2024’ün ilk yarısına kadar kapasitemizi doldurduğumuzu söyleyebilirim. Bütün bu yeni işlerle birlikte üretim hattımızda da bir yatırım gerekliliği doğdu. CNC 5 eksen bir makine alırken yeni bir boya hattının da kurulumunu tamamladık. İçerideki makine modernizasyonu da hesaba katıldığında 2023’te 20 milyon TL’yi aşan bir yatırıma imza atarak firmamızı güçlendirdik” diye konuştu.

Yaptıkları projeler ile birçok ülkede yer aldıklarını ve bazı ülkelerde de partner şirketler ile kendilerine güç kattıklarını belirten Düzel, “Biz bütün üretimini kendisi yapan ve kaliteden asla ödün vermeyen bir firmayız. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Dubai ve Macaristan’da showroomlar kuruyoruz. Hilton’un uluslararası tedarikçisiyiz ve birçok ülkede birlikte çalışıyoruz. Bu da bizi birçok rakibimizden ayırırken global bir marka olmak adına elimizi güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.